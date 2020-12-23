Глава СГК Степан Солженицын рассказал, почему жители Сибири предпочитают уголь, а не газ

В День энергетика глава Сибирской генерирующей компании подвел итоги года в прямом эфире Instagram-аккаунта компании и ответил на вопросы зрителей о перспективах угля и экологической модернизации.

Степан Солженицын отметил, что один из приоритетов работы компании – это клиентоориентированность.

В нашем понимании это – думать о других и прислушиваться к обратной связи. Мы стремимся наладить работу таким образом, чтобы первыми замечать какие-то несоответствия качества оказываемых услуг, не дожидаясь, пока нам об этом сообщат пользователи. Вот это – настоящая клиентоориентированность», - рассказал Солженицын.

2020-й год был для компании непростым, на экономических показателях компании отразились не столько коронавирусные ограничения, сколько природные условия. Этот год отмечается высокой водностью на сибирских реках, поэтому выработка электроэнергии на ГЭС увеличилась, а на тепловых станциях уменьшилась. За всю историю СГК выработку можно назвать «рекордно малой». Степан Солженицын пояснил, что, несмотря на то, что 2020 год не добавил инвестиционного ресурса, он сформирован в предыдущие годы, это создало возможности не останавливаться и в 2020 году. СГК инвестировала в модернизацию генерирующих мощностей и теплосетей в регионах присутствия 12 млрд рублей, а в следующем году готова вложить 35 млрд.

Мы не рассматриваем бизнес компании в горизонте одного года, энергетика – это всегда игра вдолгую. Прежние годы добавили нам инвестиционных ресурсов, поэтому мы продолжаем выполнять все свои программы развития в полном объеме. Наша отрасль регулируемая, сейчас созданы инструменты, позволяющие регулировать так, чтобы мы были застрахованы от падения цен, а потребитель – от их повышения: это договоры поставки мощности, ценовые зоны… Все это позволяет нам делать опережающие инвестиции. С уверенностью могу сказать, что наши планы реализуются потому, что в стране идет внедрение логики долгосрочных отношений», - пояснил глава компании.

В Красноярском крае СГК реализует несколько крупных проектов. Во-первых, это экологическая модернизация ТЭЦ-1, в ближайшие дни в эксплуатацию будет запущен первый из новых современных электрофильтров, полностью оборудование будет построено и включено к 2024 году. К этому времени завершится и модернизация ТЭЦ-3 в рамках программы ДПМ: сейчас уже идут конкурсы для подрядчиков на выполнение различных работ. Таким образом на ТЭЦ-3 будет построен еще один энергоблок.

15 млрд рублей СГК в ближайшие десять лет вложит в модернизацию и строительство тепловых сетей в Красноярске: летом 2020 года город был отнесен к ценовой зоне. В результате компания получит фиксированный тариф на тепловую энергию и возможность окупить инвестиции. В рамках программы к 2024 году в краевой столице будут замещены все неэффективные и неэкологичные котельные, которые не имеют очистного оборудования. К ценовой зоне также отнесен и Канск, здесь в ближайшие годы СГК вложит в развитие системы теплоснабжения 1,6 млрд рублей.

В числе рациональных решений глава СГК назвал дальнейшее использование угля в качестве основного вида топлива в восточной части страны. Если на запад от Уральских гор гораздо выгоднее использовать газ, то в Сибири «голубое топливо» существенно дороже «черного» даже в тех регионах, где есть магистральные трубопроводы и возможность использовать газ в промышленных объемах. Степан Солженицын заметил, что и частные пользователи, имея выбор, не стремятся покупать газовое отопительное оборудование, предпочитая более дешевый уголь.