«АСТРЕЯ» — бренд победителей

В этом году «АСТРЕЯ» отмечает двойной юбилей: стоматология празднует 20-летие, а Семейному центру исполнилось пять лет. О принципах и ценностях компании рассказал ее основатель Дмитрий Герасимов.

Мы создали стоматологический центр практически случайно и, конечно, не рассчитывали, что это будет основным видом нашего бизнеса. Просто однажды мне предложили купить пустое помещение на Ладо Кецховели по очень хорошей цене. Как минимум, я могу его выгодно перепродать. Можно было открыть супермаркет — в то время это было модно и перспективно, но мы посоветовались с супругой и решили открыть стоматологию. У нас был хороший друг стоматолог, и мы предложили ему сотрудничество.

Все маркетинговые исследования проводили на себе: чего лично мы хотим от стоматологической клиники, какие услуги, какой уровень сервиса. Подросли дети — встал вопрос о получении лицензии на детскую стоматологию. Один из московских партнеров, у которых мы закупали оборудование, посоветовал сразу же выходить в премиум-сегмент. В итоге в какой-то момент мы расширили площадь клиники в четыре раза и должны были закупить оборудование на сумму, которая в два раза превышала наши активы.

Выбор был небольшой: либо все потерять, либо выиграть. Вернее, для нас выбора не было — только победить.

Самое главное слово, характеризующее нашу клинику, — «прогрессивная». Мы всегда делали упор на новые технологии, новые подходы, каждый год много инвестируем в обучение наших специалистов, потому что мало иметь новейшее оборудование — надо уметь им пользоваться. Отмечу, что идея использования новых методов лечения исходит от наших врачей. Они постоянно ищут самое лучшее, самое эффективное: моя задача как руководителя — обеспечить им возможность лечить пациентов самыми передовыми и эффективными методами.

Коронакризис заставил всех еще более внимательно отнестись к личной безопасности. В нашей клинике рециркуляторы работают круглосуточно, уборка помещений ведется раз в час и каждые 15 минут протираются контактные поверхности. Наши внутренние требования жестче, чем у Роспотребнадзора.

Возникла задача сократить время пребывания пациента в кресле у врача, ведь он не может защититься маской. И это очень продвинуло нас в применении цифровых технологий. Мы ввели первичные онлайн-консультации через Zoom, ведь все равно первые 15–20 минут приема уходят на опрос и сбор анамнеза. Мы внедрили цифровые сканеры, которые делают цифровой слепок ротовой полости пациента за 47 секунд, а не за шесть минут. Кроме того, мы используем программный комплекс Diagnocat — это разработка в области искусственного интеллекта, она позволяет врачам максимально быстро поставить диагноз.

На мой взгляд, есть только две профессии, куда можно идти по призванию, — это врач и педагог. Так получилось, что бизнес нашей семьи связан с этими двумя сферами. Пять лет назад мы открыли Семейный центр «АСТРЕЯ». Центру Стоматологии было уже 15 лет, это известный, устойчивый бренд с определенной идеологией — клиника, предлагающая лучшее для всей семьи. И мы понимали, что детский центр будет работать в этой же концепции, в этой же идеологии. Решили назвать его так же: Семейный центр «АСТРЕЯ». Скажу честно, нас не сразу поняли: первое помещение было очень компактным, и людям бросалась в глаза разница между большими заметными клиниками и маленьким семейным центром. Но он предлагал и предлагает услуги очень высокого качества, уникальные речевые методики. Клиенты быстро это оценили, и Семейный центр «АСТРЕЯ» в 2018 году переехал в большое помещение в 540 «квадратов» на Железнодорожников. И он продолжает расти: 26 декабря мы открываем второй большой филиал уже на Взлетке.

Что касается планов на 2021 год, то Центр Стоматологии «АСТРЕЯ» будет внедрять новые технологии лечения, мы уже обсуждали их с партнерами из Москвы, Германии. Подробности пока не расскажу: в Красноярске эти технологии пока еще не представлены ни у кого, даже не все наши врачи в них верят. Но тот, кто освоит их первым, выведет стоматологическую помощь на принципиально новый уровень. Первый всегда остается первым!

Центр Стоматологии «АСТРЕЯ»

ул. Молокова, 1 корпус 4

ул. Ладо Кецховели, 71

Тел. 8 (391) 219-69-81

www.astreja.ru