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«Полка в аренду» — в Красноярске открылся магазин нового формата

«Полка в аренду» — в Красноярске открылся магазин нового формата
Иллюстрация: vk.com/tvoyapolka_krasnoyarsk

Франшиза «Твоя полка» добралась и до Красноярска. По сути, это маркетплейс, работающий в режиме офлайн, в то время как рынок стремится в сеть. По мнению франчайзи. это не станет проблемой.

#НОВОСТИ
В центре Красноярска, на проспекте Мира, 85, открылся магазин «Твоя полка». От обычной торговой точки он отличается тем, что его целевой аудиторией являются продавцы (и производители) — арендовав здесь полку можно продавать любые (разрешенные) товары.
 
Как рассказал DK.RU инициатор проекта Сергей Вохманов, площадь торгового зала его магазина составляет 60 кв. м. На них расположилось 40 стеллажей различных размеров по шесть полок каждый. Эти полки являются основным товаром магазина — любой желающий, будь то предприниматель или обычный человек, может арендовать полку и выставить на ней товар, который хочет продать (за исключением маркированных товаров и запрещенных).
 
«Полка в аренду» — в Красноярске открылся магазин нового формата 1
 
Стоимость аренды зависит от размера полки, ее местоположения и срока. Так, самая маленькая из них (ширина 40 см) и расположенная внизу стеллажа обойдется арендатору в 200 рублей в неделю, а самая широкая (80 см) верхняя полка — в 350 рублей. Также можно за 50 рублей в неделю арендовать место под один предмет. Минимальный срок аренды составляет четыре недели. При его увеличении возможны скидки.
Эти деньги и являются нашим доходом. Комиссий с продаж мы не берем, наценок не делаем», — говорит Вохманов.
Желающему продавать свои товары через «Твою полку» нужно обратиться в магазин и подписать два договора — аренда и комиссии (передать товары в собственность магазина). После этого выставленное на продажу внесут в базу, присвоят уникальные коды и по ним будут проводить сделки. Наторгованное можно забирать не чаще одного раза в неделю. Правда, для этого придется приехать в магазин — деньги выплачиваются наличными.
 
По словам Сергея Вохманова, на сегодня все полки в его магазине уже заняты. Среди арендаторов есть индивидуальные предприниматели и самозанятые, но больше всего обычных людей, которые продают свои поделки, предметы старины и многое другое. Их стремление попасть в офлайн-магазин в цифровую эпоху Вохманов объясняет ростом конкуренции в интернете.
В сети, в том числе и на маркетплейсах, сейчас очень много товаров и выделиться среди них очень сложно. А здесь они получают прямой контакт с покупателем без маркетинговых бюджетов и затрат на продвижение», — говорит он.
Продажи, как утверждает красноярский предприниматель, тоже идут — в ряду прочего это связано с новогодними праздниками.
По окончании сезона мы не ждем резкого снижения спроса. Такая модель бизнеса существует уже не первый год и показывает себя достаточно эффективной», — говорит Вохманов.
Речь идет о том, что красноярская «Твоя полка» открылась по франшизе. Ее стоимость Сергей Вохманов не раскрывает, но уточняет, что она рассчитывается индивидуально — в зависимости от региона. Судя по основному сайту проекта, подобные торговые точки работают еще в 18 городах России.
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