Анна Габриелян: Вы готовы услышать правду о своем бизнесе?

Этот год жестко проверяет российский бизнес на прочность. Однако многие сценарии трансформаций могли быть менее драматичными, если бы компании заранее перенастроили бизнес-процессы.

О том, почему полезно и даже необходимо слушать и принимать неприятную правду о бизнесе, мы беседуем с Анной Габриелян, экспертом по настройке бизнес-процессов и аудиту менеджмента.

Запас исчерпан

С какими вызовами столкнулись компании и их руководители в 2020 году?

— Говорю как есть и без прикрас. В этом, так скажем, пандемийном году бизнес столк-нулся с очень серьезными проблемами. Одной из главных я считаю неготовность топ-менеджеров работать в таких сложных условиях. Как оказалось, множество расхваленных вне кризисного времени руководителей не смогли принять необходимых мер, повесив все на плечи собственника бизнеса. Многие, а скорее, большинство, скажут: а кто был к такому готов? Объясню: в условиях относительно комфортной бизнес-среды менеджеры работают по прописанным стандартам. Да, они же развивают и новые направления, и новые точки продаж. Но это все либо про поддержку ежедневного операционного блока, либо о творчестве, но никак не о том, что ваш топ-менеджер сможет работать в кризисных условиях. Далеко не каждый управленец может адаптироваться к управлению бизнесом в сложившейся ситуации, поэтому проведите анализ имеющегося штата управленцев и оцените их работу конкретно за этот год.

Серьезная проблематика состоит еще и в том, что для российского бизнесмена характерно вливать полученный доход снова в оборот, при этом вообще не формируя никакой имущественный запас, который вот в такое сложное время точно даст возможность выстоять, переждать, если стараться грамотно им распорядиться.

И еще одна важная проблема в том, что многие годы управленцы компаний игнорировали качественное развитие онлайн-направления. Компании в экстренном порядке стали чуть ли не с нуля запускать онлайн-площадки, хотя тренд на развитие бизнеса в Интернете длится уже достаточно давно. Хорошо, что есть те, кто смог сразу адаптироваться и развить онлайн-направление, но ведь многие компании этого не смогли сделать, хотя это могло бы их спасти. Поэтому вывод один: развивать нужно тренды — если огромная часть бизнеса ушла в онлайн, то развивайте этот тренд в своем деле, даже если вы маленький цветочный салон.

Конечно, большинство скажет, что мы все не ждали такого поворота событий, и, объективно говоря, это так. То, что творится в ресторанной и гостиничной индустриях, уже не поддается никакому анализу и никаким антикризисным мерам, лишь потому, что многие из них доказали, что могут выстоять. Но если закрывать их и дальше, то здесь уже никто не всесилен. Но мы не можем предсказывать будущее и имеем вот такую ситуацию, поэтому давайте профилактировать, давайте серьезно отбирать кадры, создавать имущественный запас и следить за трендами.

Не надо изобретать бизнес-велосипед

Есть какие-то прорывные управленческие технологии, которые помогают адаптироваться в сложных условиях «на грани»?

— Нет ничего прорывного. Есть то, что никто не использует. Мой первый вопрос к владельцам часто звучит так: как развита автоматизация в вашей компании? Испокон веков человек хотел упрощать свой труд, хотел минимизировать человеческий фактор, создавая технику, программное обеспечение и т. д., но в XXI веке многие еще работают с листочком и ручкой: якобы так удобнее. Вы себе даже представить не можете, как правильно настроенные автоматизированные процессы заставят ваш бизнес работать эффективнее, прозрачнее и быстрее. Я убеждена: буквально каждый процесс должен быть автоматизирован или полуавтоматизирован. Не надо ничего придумывать — программное обеспечение сейчас очень доступно, спецтехника есть для каждого вида производства. Изучите, проконсультируйтесь, поймите, что подходит конкретно для ведения вашего бизнеса. Сами вникайте полностью в автоматизацию процессов. Если вы используете такие платформы, как 1С, то, беря типовую форму, адаптируйте ее именно под ваш сервис, под ваши запросы. Не подстраивайтесь под программу, лучше допишите ее так, как будет удобно вам и вашему персоналу.

Не нужно изобретать велосипед, изображать из себя ледоход, вспахивающий безбрежную ледяную равнину. В бизнесе многое изобретено и придумано до нас.

Изучайте, копируйте, внедряйте… Кстати, в копировании нет ничего плохого — это ускорит развитие вашего дела, а также предупредит о возможных ошибках.

Многие считают, что автоматизация — это дорого и актуально лишь для крупных компаний.

— Это миф. Во-первых, программное обеспечение, как правило, оплачивается в годовом эквиваленте. Если стоимость годового обслуживания поделить на 12 месяцев, то увидите очень приятную цену за те плюсы, что создает автоматизация. Во-вторых, вам все равно придется потратиться на автоматизацию процессов лишь потому, что, не делая этого, вы рискуете получить отсталый формат ведения бизнеса, полное отсутствие прозрачности, вы не сможете анализировать важнейшие показатели, контролировать ваш персонал. Поэтому вывод один — тратимся на обеспечение компании всей необходимой техникой и программным обеспечением, потому что, не делая этого, вы потеряете гораздо больше. Также существует множество бесплатных платформ для бизнеса, приложения, которые можно установить на свой смартфон и контролировать свой персонал и ключевые показатели.

На чем еще не стоит экономить?

— На кадрах. Мой совет: найдите высококлассных специалистов. На это придется потратить время и деньги. Но когда нужные люди появятся, собственник сразу поймет разницу.

Ошибки делают все

Насколько востребован сегодня аудит менеджмента?

— Скорей всего, за пределами МКАД практически не востребован. Объясню, почему. В Европе и США эта услуга сильно востребована. Компании-гиганты часто нанимают бизнес-консультанта извне, чтобы тот в свою очередь указал на проблемы, ошибки, которые владельцы и управленцы не видят, так как «глаз замылился». Мы привыкли защищать то, что делаем, и поэтому чисто психологически немногие готовы к критике. Именно поэтому за рубежом принято проводить аудит менеджмента, так же, как и бухгалтерский аудит. Что же происходит у нас, в России? По большому счету, услуга востребована только в Москве и Санкт-Петербурге. Чем дальше от наших столиц, тем меньше интерес бизнесменов к найму такого рода специалистов. Очень зря. Во всем должен быть порядок. Все же считают, что в бухгалтерии должно быть, как в аптеке: четко и без ошибок, а почему в менеджменте должно быть иначе? Безусловно, если вы знаете хороших, знающих бизнес-консультантов, то обращайтесь к ним за аудитом. Не к тем, кто в соцсетях говорит, что благодаря ему вы увеличите свой доход в тысячи раз, а к реально серьезным специалистам.

Как происходит аудит менеджмента? Наверное, есть какие-то этапы?

— Первый — это наблюдательная тактика. Сначала нужно наблюдать, как работает бизнес здесь и сейчас. Второй — полное погружение в процессы. Третий — сбор всех статистических данных. Цифра — это главное, она никогда не врет, если, конечно, у вас есть хотя бы элементарная автоматизация. Четвертый — составление полного анализа полученных данных. Пятый — большое собрание с владельцами и управленцами бизнеса, где никто никого не критикует, а дает качественную оценку, и где, собственно, уже предлагаются меры по изменению ситуации.

Аудит и перенастройка бизнес-процессов — это актуально для крупного бизнеса или МСП?

— Размер бизнеса не имеет значения. Как я говорила выше, в западных странах практика регулярного найма внешнего аудита и консалтинга — это обыденность. Еще раз повторю, что масштабы компании никак не влияют на то, нужно ли делать аудит менеджмента или нет. Нужно в любом случае. Ошибки делают абсолютно все, кто-то должен вам указывать на них.

Можете дать несколько советов, которые помогут компаниям удержать клиентов сегодня?

— Абсолютно точно стоит настроить скрипты. Риторика продаж до пандемии и сегодня — две большие разницы. В первую очередь обращаем внимание на тех, кто остался с компанией в сложное время. Это самые лояльные клиенты: если работают с вами сейчас, значит, и далее им интересно с вами, просто обновите предложения для них и не бойтесь агрессивной продажи, агрессивной в хорошем смысле.

Собирайте как можно больше данных о своих клиентах. Любая информация о клиенте, которая учитывается статистически в базе данных, — это возможность на основе проведенного анализа создать новые продукты, новые предложения.

Автоматизируйте свои процессы не переставая. Нанимайте качественные кадры — хоть поиск их долог, но он того стоит. Ищите специалистов извне, которые покажут вам недостатки вашего бизнеса.

Формула проста: постоянно совершенствующаяся автоматизация плюс качественные кадры равно эффективный бизнес.