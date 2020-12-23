Красноярский край получил дозу. Кто первый на вакцинацию

В Красноярском крае стартовала кампания вакцинации от коронавируса. Губернатора региона уже вакцинировали.

В настоящее время уже поставили 2 480 доз вакцины, до конца декабря ожидается дополнительная партия из 1 тыс. доз вакцины.

В планах привить 30 % населения Красноярского края в I кв. 2021 года. Если пересчитать в дозах, то это около 1 млн вакцин.

В первую очередь будут вакцинировать медиков, затем социальных работников и педагогов. Губернатор Усс уже поставил прививку от коронавируса.

Добавим, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром им. Гамалеи совместно с РФПИ и получила название «Спутник V». Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.

Вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых после вакцинации сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.

В России разрабатывается еще несколько вакцин — «ЭпиВакКорона» от Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «Живая вакцина» от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН.

Отметим, Минздравом РФ установлена предельная стоимость препарата «Спутник V» — 1 942 рубля. Это цена производителя за оба компонента вакцины против коронавирусной инфекции. Таким образом, одна упаковка, которая содержит пять комплектов препарата, обойдется в 9 710 рублей.