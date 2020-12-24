Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.12
75,45
91,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Парламент Красноярского края согласовал новые налоговые льготы для бизнеса

Парламент Красноярского края согласовал новые налоговые льготы для бизнеса
Автор фото: Бурмистров А. В.. Иллюстрация: sobranie.info

Речь идет о предприятиях, работающих в Арктической зоне региона, и тех, что будут созданы в 2021 году и захотят работать по патентной системе налогообложения.

#НОВОСТИ
Сессия Законодательное Собрание Красноярского края приняла законы о льготном налогообложении на территории региона.
 
В частности, нефте- и газодобывающие предприятия, являющиеся резидентами Арктической зоны края получат:
  • ставку по налогу на имущество 0,2% в 2021-2023 годах для действующих месторождений и 1,1% в 2024-2036 годах для вновь создаваемого имущества действующих и новых месторождений (проект закона);
  • ставку налога на прибыль 0,5% в 2026-2030 годах и 2,5% в 2031-2036 годах (проект закона).
Также предусмотрены льготы малому и среднему бизнесу, работающему на Севере — налог на имущество для этих компаний устанавливается на уровне 0,2% в 2021-2023 годах и 1,1% в 2024-2030 годах.
 
Новшества коснутся не только северных предприятий. Так, теперь любой предприниматель сможет претендовать на получение рассрочки по уплате региональных налогов. До этого на нее могли рассчитывать бизнесмены, чьи проекты имели статус инвестиционных.
 
Еще один закон обнуляет ставку по патентной системе налогообложения для впервые (после вступления в силу закона) зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Также документ уточняет наименования 22-х из 48-ми видов предпринимательской деятельности, по которым возможна такая мера поддержки. Сам же перечень пополнен животноводством, услугами в области животноводства и еще 15 новыми видами деятельности.
 
Все эти законы приняты сразу в двух чтениях.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • ТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на КопыловаТВК переезжает в другое помещение: телекомпании не продлили аренду на Копылова
  • Маргарита Филиппова пополнила арсенал своих бизнесов с помощью бистроМаргарита Филиппова пополнила арсенал своих бизнесов с помощью бистро
  • В красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпанияВ красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпания
  • Предпринимателям Красноярского края добавят налоговых преференцийПредпринимателям Красноярского края добавят налоговых преференций
  • Сергей Ерёмин назначил себе еще одного первого замаСергей Ерёмин назначил себе еще одного первого зама
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.