Парламент Красноярского края согласовал новые налоговые льготы для бизнеса

Речь идет о предприятиях, работающих в Арктической зоне региона, и тех, что будут созданы в 2021 году и захотят работать по патентной системе налогообложения.

Сессия Законодательное Собрание Красноярского края приняла законы о льготном налогообложении на территории региона.

В частности, нефте- и газодобывающие предприятия, являющиеся резидентами Арктической зоны края получат :

ставку по налогу на имущество 0,2% в 2021-2023 годах для действующих месторождений и 1,1% в 2024-2036 годах для вновь создаваемого имущества действующих и новых месторождений ( проект закона );

); ставку налога на прибыль 0,5% в 2026-2030 годах и 2,5% в 2031-2036 годах ( проект закона ).

Также предусмотрены льготы малому и среднему бизнесу, работающему на Севере — налог на имущество для этих компаний устанавливается на уровне 0,2% в 2021-2023 годах и 1,1% в 2024-2030 годах.

Новшества коснутся не только северных предприятий. Так, теперь любой предприниматель сможет претендовать на получение рассрочки по уплате региональных налогов . До этого на нее могли рассчитывать бизнесмены, чьи проекты имели статус инвестиционных.

Еще один закон обнуляет ставку по патентной системе налогообложения для впервые (после вступления в силу закона) зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Также документ уточняет наименования 22-х из 48-ми видов предпринимательской деятельности, по которым возможна такая мера поддержки. Сам же перечень пополнен животноводством, услугами в области животноводства и еще 15 новыми видами деятельности.

Все эти законы приняты сразу в двух чтениях.