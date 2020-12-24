Парламент Красноярского края согласовал новые налоговые льготы для бизнеса
Речь идет о предприятиях, работающих в Арктической зоне региона, и тех, что будут созданы в 2021 году и захотят работать по патентной системе налогообложения.
Сессия Законодательное Собрание Красноярского края приняла законы о льготном налогообложении на территории региона.
В частности, нефте- и газодобывающие предприятия, являющиеся резидентами Арктической зоны края получат:
- ставку по налогу на имущество 0,2% в 2021-2023 годах для действующих месторождений и 1,1% в 2024-2036 годах для вновь создаваемого имущества действующих и новых месторождений (проект закона);
- ставку налога на прибыль 0,5% в 2026-2030 годах и 2,5% в 2031-2036 годах (проект закона).
Также предусмотрены льготы малому и среднему бизнесу, работающему на Севере — налог на имущество для этих компаний устанавливается на уровне 0,2% в 2021-2023 годах и 1,1% в 2024-2030 годах.
Новшества коснутся не только северных предприятий. Так, теперь любой предприниматель сможет претендовать на получение рассрочки по уплате региональных налогов. До этого на нее могли рассчитывать бизнесмены, чьи проекты имели статус инвестиционных.
Еще один закон обнуляет ставку по патентной системе налогообложения для впервые (после вступления в силу закона) зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Также документ уточняет наименования 22-х из 48-ми видов предпринимательской деятельности, по которым возможна такая мера поддержки. Сам же перечень пополнен животноводством, услугами в области животноводства и еще 15 новыми видами деятельности.
Все эти законы приняты сразу в двух чтениях.