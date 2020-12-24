«Исполни мечту» — «Красный Яр» запустил новогоднюю благотворительную акцию

Принять участие в ней может любой желающий — достаточно купить подарок для ребенка из неблагополучной семьи и передать его организаторам акции непосредственно в супермаркете.

Сеть гастрономов «Красный Яр» запустила благотворительную акцию «Исполни мечту». Об этотм рассказали в пресс-службе компании.

На днях в крупнейшем гастрономе сети — на улице Весны,1 («Взлетка-Плаза») — появилась особая елка. Она украшена открытками, нарисованными детьми из неблагополучных семей — подопечными «Красноярского краевого центра семьи и детей». Каждая из них — это послание Деду Морозу, в котором ребенок просит о подарке.

Желания детей нехитры. Кто-то просит конструктор, кто-то воздушный пластилин или набор для рисования. Девочки грезят о первой косметике и конфетах, а мальчики — о новых наушниках, машинках и прочем», — рассказывают в «Красном Яре».

Примерить на себя роль Деда Мороза может каждый желающий. Достаточно приехать в магазин, взять открытку, купить подарок и передать его волонтеру, который дежурит у елки (с 14 до 20 часов в будни и с 13 до 19 — в выходные), или администратору магазина.

Открытку при этом можно оставить себе — мы переписали все подарки и точно знаем кто о чем просил. Так что можно быть уверенным, что все дети дождутся своих подарков», — рассказали в компании.

Сбор подарков продлится до 10 января 2021 года. Передадут их адресатам на Старый Новый год.