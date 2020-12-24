В «Торговом квартале на Свободном» открылся новый кинотеатр

Кемеровский проект Starmax Cinema зашел в Красноярск. Своих планов компания не раскрывает. Эксперты отрасли также не берутся прогнозировать перспективы этого кинотеатра.

В красноярском ТРК «Торговый квартал на Свободном», на месте закрывшегося осенью «Квадро-фильма», начал работу кинотеатр Starmax Cinema.Судя по его Instagram , сегодня первый день.

Starmax в Красноярске — это четыре зала (пока работает три) с возможностью воспроизведения картинки в разрешении 4К и 3D звуком DolbyDigital.

Как рассказали DK.RU в головной компании, Starmax Cinema — это молодая сеть, головной офис которой находится в Кемерово. Сейчас она насчитывает три кинотеатра, два из которых (в Кемерово и Красноярске) работают под уже означенным брендом, а еще один — в городе Белово (Кемеровская область) — называется «Рубин». При этом кемеровский Starmax открылся также совсем недавно - 17 декабря 2020 года.

Об объеме инвестиций в открытие красноярского кинотеатра, достигнутых соглашениях с «Торговым кварталом» и планах окупаемости этого проекта в компании не говорят.

Меж тем, по оценкам директора кинотеатра «Эпицентр» Сергея Липова (состоит в ассоциации владельцев кинотеатров), о начале восстановления отрасли можно будет начать говорить не раньше, чем через год.

Соответственно весь вопрос в том, хватит ли у инвесторов этого проекта запаса финансовой прочности, чтобы продержаться это время, работая в убыток. Или же они будут вынуждены покинуть этот рынок через несколько месяцев — такие примеры сейчас тоже есть», — говорит он.

В остальном Липов оценивает открытие Starmax Cinema положительно — после закрытия «Квадро-фильма» большая часть города (Октябрьский и Железнодорожный район) осталась без шагового доступа к кинотеатрам.