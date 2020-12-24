Инвесторы сейчас готовы рисковать

2020 год стал годом вызовов. Как изменились финансовые стратегии состоятельных клиентов, рассказал «ДК» Александр Афанасьев, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Какие тенденции наблюдаете в работе с состоятельными клиентами? Какие из них сохранятся в следующем году, на ваш взгляд?

— Конечно, Private — это довольно стабильный сегмент рынка, и состоятельным клиентам требуется весомая причина, чтобы изменить свои приоритеты. Тем не менее уходящий 2020 год повлиял на жизнь каждого из нас: трансформировались процессы ведения бизнеса, мы наблюдали стремительное падение и восстановление рынка, произошли изменения в налоговом законодательстве.

В неоднозначных условиях клиенты Private стали чаще полагаться на экспертизу банка, самостоятельному инвестированию — больше предпочитать инвестирование с опорой на поддержку специалистов или передавать управление портфелем в руки банка или управляющей компании. Благодаря глубокой аналитике и опыту группы Societe Generale, мы смогли помочь клиентам грамотно выстроить стратегию и заработать на меняющемся рынке.

Разумеется, всеобщая цифровизация затронула и сегмент Private. Однако сложные вопросы, например, связанные с инвестициями, клиенты предпочитают решать со своим менеджером. Личное общение, диалог и комплексный подход к решению задач — одни из важных составляющих Private-бизнеса. В Росбанк L’Hermitage Private Banking существует набор решений для эффективного общения с клиентами по размещению средств в разные активы, в том числе в удаленном формате. Дистанционные каналы связи позволили сохранять постоянный контакт с клиентами на протяжении года, а также расширить географию сделок.

Важный тренд, который наметился в последние годы, — это перемещение капиталов из более мелких банков в крупные. Поэтому устойчивость и надежность кредитной организации приобретают особую значимость. Ведь состоятельные клиенты, как правило, ориентированы на долгосрочное сотрудничество, стратегии по управлению активами просчитываются на годы вперед. Надежность Росбанка подтверждается наивысшими кредитными рейтингами национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Росбанк включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций и входит в ТОП-3 самых надежных банков по версии журнала Forbes.

Из новых тенденций хотелось бы отметить инвестирование в социально значимые проекты, такие как чистая энергетика, например. В России это направление пока только зарождается, а в Европе достаточно ярко выражено. При формировании инвестиционных стратегий учитывается ESG-рейтинг. ESG-рейтинг (Environmental, Social and Governance) — это оценка экологических и социальных рисков бизнеса, а также рисков корпоративного управления в компании. Как часть международной финансовой группы Societe Generale, в России Росбанк является одним из амбассадоров данного тренда.

Насколько сильно изменились инвестиционные предпочтения клиентов Private?

— Мы всегда стараемся разрабатывать для клиента оптимальные предложения по размещению капитала в инструменты, которые по соотношению уровня риска и доходности наиболее точно отвечают его потребностям и адекватны текущей финансовой ситуации.

В 2020 году существенно вырос спрос на инвестиционные решения. Среди причин можно назвать изменение налогового законодательства, турбулентность на рынках и снижение ставки Банка России.

Как правило, клиенты отдают предпочтение долгосрочным стратегиям инвестирования. Это объясняется реакцией рынка на ситуацию с пандемией, снижением ставок в валюте и рублях. В текущих условиях длинная стратегия дает больше возможностей для поиска баланса между доходностью и подходом к риску. С учетом рыночного шока в марте-апреле мы ввели в действие целый ряд предложений, способных как защитить наших клиентов от негативных событий на рынке, так и позволить выстроить долгосрочные доходные портфели на самые актуальные стратегии. Например, это решения с гарантированным доходом как с условной, так и с безусловной защитой вложенных средств. Другим примером может быть решение, предложенное нашим клиентам в апреле на наиболее пострадавшие на тот момент отрасли мировой экономики, что уже принесло клиентам ощутимый доход на текущий момент.

Переменчивая экономическая ситуация повлияла на отношение клиентов к инвестиционным стратегиям. Мы отмечаем, что многие проявляют большую, чем в прошлом году, склонность к риску. В целом на протяжении 2020 года была востребована вся линейка инвестиционных решений Росбанк L’Hermitage Private Banking. Мы видим определенное смещение фокуса наших клиентов на структурные решения, разрабатываемые нами на базе экспертизы группы Societe Generale, частью которой является Росбанк. Группа Societe Generale — один из крупнейших в мире провайдеров сложных структурных решений. Для наших клиентов это означает не только доступ к самым актуальным инвестиционным стратегиям, но и возможность оперативно получать индивидуальные предложения, создаваемые под их запросы и цели.

Если говорить более детально, то мы видим растущую долю рублевых структурных решений в портфелях наших клиентов. Также наблюдаем спрос на стратегии, базовым активом которых являются драгоценные металлы или компании, цена акций которых зависит от динамики цен на драгоценные металлы, таких, например, как акции крупнейших золотодобытчиков. Такой подход позволяет клиентам участвовать в росте металлов, но существенным образом ограничивает риск инвестиции.

В качестве альтернативных инструментов востребованы паевые инвестиционные фонды, фонды акций и облигаций. Сейчас мы предлагаем большое количество фондов от четырех крупнейших управляющих компаний в Европе. Они очень хорошо себя проявили во время кризиса.

Росбанк — универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Какие преимущества дает сотрудничество с иностранным банком?

— Преимущество обслуживания клиентов в банках, предоставляющих услуги Private Banking: возможность получения индивидуального предложения — как с точки зрения распределения средств между разными активами, так и детальной настройки отдельной стратегии под существующие запросы и задачи. Широкое продуктовое предложение и экспертиза Группы Societe Generale позволяют гибко выстраивать портфельные решения в одной или нескольких валютах для любого типа клиентов — и тех, кто готов принимать риск для получения доходности, и тех, кто предпочитает более консервативный подход.

Росбанк L’Hermitage Private Banking выбирают за надежность, опыт и европейский подход в работе. Философия бренда L’Hermitage Private Banking строится на точном следовании «европейской культуре» управления частным капиталом, что определяет высочайшее качество услуг и экспертизы, ненавязчивость в обслуживании, совершенные технологии принятия решений и выбора продуктов. Для многих состоятельных клиентов принципиально наличие иностранного акционера, так как их задачи выходят за рамки обслуживания в России. Клиенты считают удобным, когда в одном банке можно иметь счета и в нашей стране, и в Европе.

В 2019 году мы создали L’Hermitage Wealth Management Club — эксклюзивный клуб для состоятельных клиентов, который стал новым этапом в развитии Private Banking в Росбанке. Таким образом, Росбанк L’Hermitage Private Banking стал полноценной частью Societe Generale Private Banking — ведущего международного игрока, присутствующего в 15 странах и обладающего общепризнанной экспертизой в управлении благосостоянием, инвестиционном консультировании и структурных продуктах.

L’Hermitage Wealth Management Club предлагает клиентам решения и продукты группы Societe Generale в новом формате — advisory (программы инвестиционного консультирования). Основной акцент сделан на индивидуальных решениях, учитывающих цели и задачи клиентов. Все решения отбираются специалистами центров экспертизы группы по всем классам активов с фокусом на структурные продукты и инвестиционные фонды.

Росбанк L’Hermitage Private Banking вошел в ТОП-3 по качеству клиентского обслуживания по версии Frank RG, в 2019 году. Депозитарий Росбанка признан лучшим провайдером депозитарных услуг в России в 2019 году по версии Global Custodian. Росбанк L’Hermitage Private Banking входит в ТОП-10 лучших российских банков для миллионеров по версии Forbes.

А совсем недавно, в декабре 2020 года, Росбанк L’Hermitage Private Banking победил в номинации «Лучший иностранный банк на территории Российской Федерации» премии SPEAR’s Russia Wealth Management Awards 2020. Это ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий, инициированная журналом SPEAR’S Russia.