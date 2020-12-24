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Самый новый грузовой Boeing в России будет летать через Красноярск

Самый новый грузовой Boeing в России будет летать через Красноярск
Автор фото: Олеся Ленкова. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Борт принадлежит компании AirBridgeCargo. Он будет курсировать между Европой и Азией, с посадкой в Красноярске. Это продиктовано эпидемиологическими ограничениями в Китае.

#НОВОСТИ
Самолет Boeing 777-200F с бортовым номером VQ-BAO авиакомпании AirBridgeCargo совершил первый полет из Европы в Азию с посадкой в Красноярске. Об этом рассказали в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Компания приобрела борт (серийный номер MSN 66625) еще в августе 2020 года, но получила его только 1 декабря. В первый полет воздушное судно отправилось две недели спустя.
Он [ Boeing 777-200F] является первым не только во флоте компании, но и среди всех перевозчиков России и СНГ», — говорят в аэропорту.
Самый новый грузовой Boeing в России будет летать через Красноярск 1
 
Как пояснили DK.RU в аэропорту Красноярск, уникальность Boeing 777-200F состоит в том, что он при грузоподъемности в 102 тонн способен покрывать расстояние до 9 200 км — т.е. летать из Европы в Азию он может без дополнительной посадки. Однако АВС пока будет совершать ее в Красноярске для смены экипажа (в Китае, из-за пандемии коронавируса, летчикам запрещено покидать борт). В последствии — после снятия карантинных ограничений — эта практика может исчезнуть.
 
Свой первый рейс через Красноярск новый Boeing совершил между Сарагосой и Гонконгом. Какие товары он доставлял, выяснить не удалось. Но известно, что в Красноярске из него выгрузили пять паллет.
 
Напомним, что AirBridgeCargo входит в группу авиакомпаний «Волга-Днепр», на долю которой приходится 86% грузового трафика красноярского аэропорта. По информации авиационного портала ato.ru со ссылкой на сайт Boeing, «Волга-Днепр» имеет подтвержденный заказ на шесть Boeing 777-200F. Когда они пополнят парк компании, пока неизвестно, равно как и то будут ли они все летать через Красноярск.
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