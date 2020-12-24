Три главных слова «последнего года десятилетия»

«Яндекс» составил рейтинг «главных слов последнего года десятилетия». В Twitter-аккаунте в том числе перечислили три слова, которые россияне чаще всего запрашивали в 2020 году.

ТОП-3 формировался на основе данных поисковых запросов, в него включали только слова, которые пользователи вводили в поисковик как минимум в три раза чаще, чем годом ранее.

В 2020 году главными словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция».

Слово «Карантин» регулярно интересовало пользователей поисковой системы чаще других из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению режима самоизоляции во многих регионах страны.

Слово «Пропуск» связано с введением весной в Красноярске Казани Нижнем Новгороде, а также в Москве и Подмосковье системы пропусков с QR-кодами, которые жители должны были самостоятельно получать для выхода из дома, проезда в общественном транспорте, такси или личном автомобиле.

«Конституция» стала частым запросом в связи с голосованием о поправках в основной документ страны. Изменения в Конституцию инициировал Владимир Путин, а голосование в связи с пандемией перенесли и провели в несколько дней — с 25 июня по 1 июля.