Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.12
74,83
91,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Стая бродячих псов напала на девятилетнюю школьницу

Стая бродячих псов напала на девятилетнюю школьницу
Иллюстрация: Дзен

В Красноярске следователи начали проверку по факту нападения бездомных собак на 9-летнюю девочку. Как оказалось, псы напали на ученицу во дворе школы №31, расположенной в Ленинском районе.

#НОВОСТИ

Четыре животных повалил девочку на землю и начали кусать за голову. К счастью, крики девочки о помощи услышала сотрудница Дома ребенка, которой не без труда удалось отбить ребёнка от разъярённых псов.

Девочку с травмами госпитализировали в медучреждение.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Маргарита Филиппова пополнила арсенал своих бизнесов с помощью бистроМаргарита Филиппова пополнила арсенал своих бизнесов с помощью бистро
  • В красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпанияВ красноярский аэропорт зашла еще одна авиакомпания
  • Вышел декабрьский номер «ДК», что в нем?Вышел декабрьский номер «ДК», что в нем?
  • Александр Усс вошел в Государственный совет РФАлександр Усс вошел в Государственный совет РФ
  • Таймырские месторождения Роснефти освободили от пошлинТаймырские месторождения Роснефти освободили от пошлин
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.