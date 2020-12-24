Стая бродячих псов напала на девятилетнюю школьницу

В Красноярске следователи начали проверку по факту нападения бездомных собак на 9-летнюю девочку. Как оказалось, псы напали на ученицу во дворе школы №31, расположенной в Ленинском районе.

Четыре животных повалил девочку на землю и начали кусать за голову. К счастью, крики девочки о помощи услышала сотрудница Дома ребенка, которой не без труда удалось отбить ребёнка от разъярённых псов.

Девочку с травмами госпитализировали в медучреждение.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.