Дальневосточный банк приглашает красноярцев за льготной ипотекой в обновленный офис

Офис АО «Дальневосточный банк» в Красноярске, расположенный по адресу ул. Молокова, д. 1, корп. 4, обеспечивает комфортное обслуживание всех категорий клиентов.

Здесь предусмотрены условия для решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности, клиентам – физическим и юридическим лицам доступен весь спектр банковских продуктов, среди которых наиболее востребованными являются программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт. Удобное зонирование и навигация позволяют единовременно обслуживать большое количество клиентов. В зоне самообслуживания с помощью банкоматов и терминалов в формате 24/7 можно совершить все необходимые платежи — перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие и внесение денежных средств и другие операции.

При проектировании всех клиентских зон были учтены высокие стандарты современного банковского обслуживания, созданы условия для предоставления комфортного и качественного сервиса. В обновленном офисе наши клиенты смогут воспользоваться всеми привычными услугами – удобно, быстро и доступно. Кроме того, мы дополнили перечень наших услуг рядом новых предложений. В частности, это набирающая наибольшую популярность государственная программа «Льготная ипотека»*. Она позволяет оформить жилищный кредит для приобретения квартиры или таунхауса на первичном рынке по выгодной ставке – 6,49 % годовых. Кроме того программа не предусматривает строгих требований по возрасту, семейному положению, наличию детей и году их рождения, что делает ее особо привлекательной для многих клиентов»,- отметила директор Операционного офиса 39 АО «Дальневосточный банк» в Красноярске Евгения Кравцова.

Режим работы Операционного офиса 39 АО «Дальневосточный банк» в г. Красноярске по адресу ул. ул. Молокова, д. 1, корп. 4:

- физические лица: понедельник-пятница с 09:00 до 19:00 (без перерыва); выходной - суббота, воскресенье.

- юридические лица: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00 (без перерыва); выходной - суббота, воскресенье.

Телефон: +7 (391) 277-30-71, 277-30-72

*Первоначальный взнос - от 15 % стоимости приобретаемого имущества. Размер выдаваемого кредита — от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей. Максимальный срок выдачи – 30 лет. Документы для оформления: паспорт РФ, ИНН, СНИЛС, документы, подтверждающие доход и трудовую деятельность, или выписка из Пенсионного фонда РФ. Программа действует до 01 июля 2021 года. Подробные условия - на сайте www.dvbank.ru в разделе программ ипотечного кредитования, в офисах Дальневосточного банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

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