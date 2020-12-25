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Автокредитование в Красноярском крае немного сократило отставание от прошлого года

Автокредитование в Красноярском крае немного сократило отставание от прошлого года
Иллюстрация: pixabay.com

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные по кредитованию на покупку автомобилей в ноябре 2020 года. Показатели месяца оказались даже выше прошлогодних.

#НОВОСТИ
По информации НБКИ, в ноябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 959 автокредитов. Это на 12,4% больше, чем в этом же месяце годом ранее.
 
В результате с начала года в регионе выдано 9 920 подобных займов, что на 21,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го. Тогда как по итогу октября эта разница была на уровне 24,3%.
 
В общем по России за ноябрь 2020 года было выдано 88,5 тысячи автокредитов, на 19,1% больше, чем в ноябре 2019 года. А по итогу 11 месяцев — 842,1 тысячи, что на 20% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года (разница по десяти месяцам была на уровне 6,3%).
 
Автокредитование в Красноярском крае немного сократило отставание от прошлого года 1
 
Добавим также, что, по данным агентства «Автостат», в Красноярском крае в ноябре 2020 было куплено 1 483 новых автомобиля, что на 12,6% меньше, чем годом ранее.
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