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В Красноярске продается коттедж с лифтом

В Красноярске продается коттедж с лифтом
Иллюстрация: Elitekrsk.ru

Трехэтажный дом расположен в частном секторе Покровки и оценивается в 27 млн рублей. Владельцам он не нужен из-за большой площади.

#НОВОСТИ

Дом необычен наличием лифта при небольшой этажности — три этажа. В остальном это довольно обычный коттедж с неизменным камином, спальнями, гардеробными, санузлами. Еще одна отличительная черта — игровая комната и детская площадка во дворе.

Напомним, самый дорогой коттедж, из выставленных на продажу в Красноярске, стоил 80 млн рублей. Он расположен в Удачном, его площадь 500 кв. метров.

В Красноярске продается коттедж с лифтом 1

В Красноярске продается коттедж с лифтом 2

В Красноярске продается коттедж с лифтом 3

В Красноярске продается коттедж с лифтом 4

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