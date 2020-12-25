В Красноярске продается коттедж с лифтом

Трехэтажный дом расположен в частном секторе Покровки и оценивается в 27 млн рублей. Владельцам он не нужен из-за большой площади.

Дом необычен наличием лифта при небольшой этажности — три этажа. В остальном это довольно обычный коттедж с неизменным камином, спальнями, гардеробными, санузлами. Еще одна отличительная черта — игровая комната и детская площадка во дворе.

Напомним, самый дорогой коттедж, из выставленных на продажу в Красноярске, стоил 80 млн рублей. Он расположен в Удачном, его площадь 500 кв. метров.