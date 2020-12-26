По просьбе отдыхающих: опубликован график коротких недель в 2021 году

Роструд познакомил россиян с официальными праздничными выходными предстоящего года. Что нас ждет в 2021 году — изучаем производственный календарь.

Первая короткая праздничая неделя обозначена в феврале. Благодаря 23 февраля, пятидневная неделя сократится до трех дней. Отдыхать будем с 21 по 23 февраля, а работать с 24 по и 26 февраля. Длинный праздничный лаг стал возможен из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.

Следующий гендерный праздник — 8 марта — сократит рабочую неделю до 4 дней.

Апрель не сулит дополнительного отдыха, а вот в мае первые две недели месяца станут четырехдневными. Работаем с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом традиционное сокращение в первой половине июня в связи с Днем России. Праздник выпадает на субботу и переносится на понедельник, 14 июня.

Осенью укороченная рабочая неделя обусловлена празднованием Дня народного единства. Россиян вновь ожидает трехдневная производственная неделя: выходим на работу с 1 по 3 ноября, отдыхаем с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря в 2021 году станет нерабочим.