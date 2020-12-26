Команда ресторана La Famille откроет тирольский ресторан на «Южном берегу»

Похоже, эта еда здесь никогда не закончится. Вопреки запретам и санкциям в Красноярске продолжают открываться новые заведения. Рассказываем о проекте ресторана с австрийской кухней.

В жилом районе «Южный берег» запускается новый семейный ресторан «Тироль» от создателей популярного ресторана La Famille, расположенного в Удачном. Акцент сделан на альпийскую кухню, которая очаровала команду проекта во время тирольских путешествий.

Чем собственно интересна эта кухня? Миксом кулинарных традиций Австрии, Богемии, Баварии и Италии. Для Красноярска этот формат новый.

Если все пойдет по плану, то «Тироль» откроется в марте. Сразу же с бесплатной доставкой.

А пока «Южный берег» украсила фотолокация — новогодний поезд в сказочной витрине. Это подарок команды ресторана «Тироль» красноярцам. Место — в конце бульвара Экзюпери — уже стало популярным.