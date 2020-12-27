Когда отступят лютые морозы в Красноярске

Потепление начнется с 29 декабря, но приемлемые температуры продержатся не долго. Аномальный холод быстро вернется.

В ночь на 28 декабря столбик термометра опустится до -40. Днем потеплеет до -30. Но уже во вторник погода начнет меняться в лучшую сторону — за бортом -24.

В среду можно даже планировать прогулки — до -14. В четверг классическая сибирская зима — -12. Но уже в новогоднюю ночь вновь начнется похолодание до -28 и снегопад. 1 января дневная температура не ниже -20. На выходных станет еще холоднее — до -28.