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Когда отступят лютые морозы в Красноярске

Когда отступят лютые морозы в Красноярске
Иллюстрация: Pinterest

Потепление начнется с 29 декабря, но приемлемые температуры продержатся не долго. Аномальный холод быстро вернется.

#НОВОСТИ

В ночь на 28 декабря столбик термометра опустится до -40. Днем потеплеет до -30. Но уже во вторник погода начнет меняться в лучшую сторону — за бортом -24.  

В среду можно даже планировать прогулки — до -14. В четверг классическая сибирская зима — -12. Но уже в новогоднюю ночь вновь начнется похолодание до -28 и снегопад. 1 января дневная температура не ниже -20. На выходных станет еще холоднее — до -28.

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