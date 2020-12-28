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Telezon поздравляет с Новым годом и дарит подарки!

Telezon поздравляет с Новым годом и дарит подарки!
Иллюстрация: Telezon

Новый год – это всегда новые возможности. Мы уверены, что для Вас важно получать качественные услуги 24/7 и Вы достойны получать лучшее. Telezon делает подарки читателям «Делового квартала».

Вы достойны получать лучшее, именно поэтому мы специализируемся на решениях для бизнеса, и можем предлагать высочайшую надежность услуг. Для того чтобы Вы в этом убедились, в честь праздника, мы решили сделать подарок Вам, читателям «Делового квартала», и в него входит:

  • Красивый городской номер, например, номер 8(391) 290-66-67 может стать Вашим;
  • 300 минут звонков по России;
  • Доступ к сервису «Автообзвон», с помощью которого вы не просто обзвоните всю свою базу в 30 раз быстрее, чем с помощью оператора, но и сможете создать собственный ролик с помощью генерации аудио из текста и, при необходимости, наложения музыки.

Акция проводится в рамках услуги «Безграничная телефония», представляет собой пакеты минут от 100 до 20 000 минут, с возможностью выбора направлений: Вся Россия, Деловые центры, Родной край, Звоним на мобильные, Две столицы. Выбирая специализацию пакета, Вы экономите на стоимости минуты. Платите от 159 рублей в месяц за весь сервис. Больше минут = меньше стоимость.

Оставьте заявку на сайте или позвоните нашим менеджерам и они оформят Вам подарок, которым Вы сможете начать пользоваться уже на следующий день*

При оформлении заявки на сайте или через менеджера, сообщите, пожалуйста, кодовое слово «Деловой квартал».

Наши контакты:

http://lp.telezon.ru/mezhgorod

+7(391) 219-01-32

8 (800)-355-70-07

Managers@telezon.ru

*Зависит от индивидуальных особенностей настройки подключения и загрузки специалистов Telezon.

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