Годовые премии получит лишь пятая часть работающих красноярцев
Портала по писку работы hh.ru опубликовал результаты опроса своих пользователей по России на предмет получения годовой премии. Красноярский край почти вдвое отстал от лидеров.
Годовую премию в полном объеме получит лишь 9% опрошенных hh.ru жителей Красноярского края, сообщает служба исследований портала. Это почти вдвое меньше, чем в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях, которые занимают две первые строчки рейтинга.
О том, что премию им выплатят частично заявило 11% респондентов, а 6% рассказало, что в этом году премии не будет, хотя обычно ее получали. Большая же часть — 45% — сообщила, что на их предприятии годовых премий нет вовсе. Ответ «Не знаю» выбрало 28% опрошенных (что именно они не знают, не уточняется).
Больше всего тех, кто получит полную премию, в сырьевом секторе и госструктурах — 27% и 18% соответственно. Правда, в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году останется без премии — 18%. Вовсе пренебрегают такими способами вознаграждения в сфере продаж — 67%.
В среднем по России результаты примерно такие же», — говорят в hh.ru.
Как рассказали DK.RU в службе исследований портала hh.ru, опрос проводился среди соискателей. В нем приняло участие 12 966 человек по всей России (красноярцев среди них было 200), из которых 7 034 человека в данный момент не трудоустроены.