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Годовые премии получит лишь пятая часть работающих красноярцев

Годовые премии получит лишь пятая часть работающих красноярцев
Иллюстрация: pixabay.com

Портала по писку работы hh.ru опубликовал результаты опроса своих пользователей по России на предмет получения годовой премии. Красноярский край почти вдвое отстал от лидеров.

#НОВОСТИ
Годовую премию в полном объеме получит лишь 9% опрошенных hh.ru жителей Красноярского края, сообщает служба исследований портала. Это почти вдвое меньше, чем в Иркутской (17%) и Ленинградской (16%) областях, которые занимают две первые строчки рейтинга.
 
О том, что премию им выплатят частично заявило 11% респондентов, а 6% рассказало, что в этом году премии не будет, хотя обычно ее получали. Большая же часть — 45% — сообщила, что на их предприятии годовых премий нет вовсе. Ответ «Не знаю» выбрало 28% опрошенных (что именно они не знают, не уточняется).
 
Больше всего тех, кто получит полную премию, в сырьевом секторе и госструктурах — 27% и 18% соответственно. Правда, в госсекторе же самая высокая доля тех, кто в этом году останется без премии — 18%. Вовсе пренебрегают такими способами вознаграждения в сфере продаж — 67%.
В среднем по России результаты примерно такие же», — говорят в hh.ru.
Годовые премии получит лишь пятая часть работающих красноярцев 1
 
Как рассказали DK.RU в службе исследований портала hh.ru, опрос проводился среди соискателей. В нем приняло участие 12 966 человек по всей России (красноярцев среди них было 200), из которых 7 034 человека в данный момент не трудоустроены.
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