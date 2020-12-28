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Комплекс услуг по ВЭД – на одной площадке

Комплекс услуг по ВЭД – на одной площадке
Иллюстрация: Банк «Левобережный»

Банк «Левобережный» добавил на сайт к списку собственных сервисов по обслуживанию внешнеэкономической деятельности перечень небанковских услуг в смежных областях от партнеров.

Осуществляя международные операции на протяжении более чем 25 лет, банк наладил сотрудничество со многими крупнейшими компаниями Сибири. Эксперты в области сопровождения ВЭД предоставляют широкий спектр услуг: консультации, доставку товара, импорт под ключ, корпоративное и индивидуальное обучение, поиск и регистрацию товарного знака, поиск иностранного партнера, таможенное декларирование и экспортный маркетинг. Тем, кто планирует работать на рынке Китая, специалисты помогут в организации экспорта и продвижении товара с нуля, а также в регистрации объекта авторского права. Клиентам банка услуги партнеров предоставляются со скидкой. Ознакомиться со всеми сервисами можно на сайте.

Добавим, что «Левобережный» регулярно проводит бесплатные семинары и вебинары для участников ВЭД с собственными и приглашенными экспертами. А сервис банка «ВЭД-ассистент» позволяет клиентам дистанционно отслеживать потенциальные нарушения по срокам ввоза товара/получения экспортной выручки; контролировать сроки окончания контрактов и сальдо расчетов; получать ведомости банковского контроля; проверять статус международных платежей и многое другое. Программа имеет бесплатную версию.

Получить консультацию по сопровождению ВЭД можно у персонального валютного контролера или в единой справочной службе Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6339).

 

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