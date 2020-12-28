«Кекс&Крендель» пошел по окраинам - на правобережье Красноярска открылось новое заведение

Оно стало самым восточным кафетерием сети в городе. Теперь их в Красноярске одиннадцать. В планах компании открыть еще несколько, но конкретики пока нет.

Сеть кафетериев «Кекс&Крендель» открыла еще одно заведение на правобережье Красноярска. Об этом компания рассказала на своей странице в соцсетях.

Новый «Кекс» расположился в торговом центре «Сибирский городок» на улице Говорова, 57. Это 11 заведение сети.

Здесь очень приличный трафик, сопоставимый по плотности даже с „Планетой“», — рассказал DK.RU основатель сети Александр Борисенко.

Об объемах инвестиций в открытие нового кафетерия и сроках окупаемости Борисенко не говорит. Однако, по его словам, «Кекс&Крендель» сейчас пристально смотрит в сторону окраин города как на крайне перспективные центры развития.

Многие живущие здесь работают в других районах и знают наш бренд, поэтому, я уверен, что спрос будет», — говорит Борисенко.

Он признает, что у компании есть планы по открытию еще нескольких заведений, но от конкретики воздерживается. Однако уточняет, что речь идет не только о Красноярске, но и о городах, входящих в агломерацию.