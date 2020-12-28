Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
73,69
89,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Кекс&Крендель» пошел по окраинам - на правобережье Красноярска открылось новое заведение

«Кекс&Крендель» пошел по окраинам - на правобережье Красноярска открылось новое заведение
Иллюстрация: facebook.com/keksikrendel

Оно стало самым восточным кафетерием сети в городе. Теперь их в Красноярске одиннадцать. В планах компании открыть еще несколько, но конкретики пока нет.

#НОВОСТИ
Сеть кафетериев «Кекс&Крендель» открыла еще одно заведение на правобережье Красноярска. Об этом компания рассказала на своей странице в соцсетях.
 
Новый «Кекс» расположился в торговом центре «Сибирский городок» на улице Говорова, 57. Это 11 заведение сети.
Здесь очень приличный трафик, сопоставимый по плотности даже с „Планетой“», — рассказал DK.RU основатель сети Александр Борисенко.
Об объемах инвестиций в открытие нового кафетерия и сроках окупаемости Борисенко не говорит. Однако, по его словам, «Кекс&Крендель» сейчас пристально смотрит в сторону окраин города как на крайне перспективные центры развития.
Многие живущие здесь работают в других районах и знают наш бренд, поэтому, я уверен, что спрос будет», — говорит Борисенко.
Он признает, что у компании есть планы по открытию еще нескольких заведений, но от конкретики воздерживается. Однако уточняет, что речь идет не только о Красноярске, но и о городах, входящих в агломерацию.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ждут 45-градусные морозыКрасноярск ждут 45-градусные морозы
  • Хайям Аминов закрывает «17 узбеков»Хайям Аминов закрывает «17 узбеков»
  • Когда отступят лютые морозы в КрасноярскеКогда отступят лютые морозы в Красноярске
  • В Красноярске продается коттедж с лифтомВ Красноярске продается коттедж с лифтом
  • По просьбе отдыхающих: опубликован график коротких недель в 2021 годуПо просьбе отдыхающих: опубликован график коротких недель в 2021 году
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.