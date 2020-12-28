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Клуб «Олег» в Красноярске подешевел на 300 млн рублей

Клуб «Олег» в Красноярске подешевел на 300 млн рублей
Иллюстрация: Yandex

Не прошло и пяти лет, как ночной клуб «Олег» вновь выставлен на продажу. Тогда сбыть клуб, имевший популярность в начале нулевых, не удалось.

#НОВОСТИ

Здание «Элит Клуба Олег» находится на Ломоносова, 7. Построенное в 1974 году, оно примечательно «площадью влюбленных» — площадкой у основания.  Еще одна достопримечательность — скульптура подвыпившего гуляки на площадке у входа.

Клуб «Олег» в Красноярске подешевел на 300 млн рублей 1

Собственник оценил «Олега» в 370 млн рублей, что на 300 млн дешевле суммы, обозначенной пять лет назад.

В описании объекта говорится, что изначально здание было построено для банка. Подвал обустроен под ночной клуб, первый этаж — под ресторан, второй — под офисные помещения, переговорные. На третьем и четвертом этажах — апартаменты и сауна, на пятом — фитнес-зал с выходом на крышу. Общая площадь — 1369 квадратов. В настоящее время площади частично находятся в аренде.

 

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