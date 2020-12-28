В Красноярске выросла средняя цена на отогрев машины

Самым популярным запросом в поисковике за последние дни стал «отогрев машины в Красноярске». Представители профильных компаний признаются: не успевают принимать звонки.

Если еще две недели назад средняя цена на обогрев машины в Красноярске составляла 1,5 тыс., то сегодня она колеблется в районе 2,5 тыс. рублей. Наиболее сложные случаи оцениваются специалистами выше — до 5 тыс. рублей. В зависимости от района города, время ожидания в среднем составляет от 2 до 5 часов.