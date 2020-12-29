Инженерные изыскания это стройка без сюрпризов

Инженерные изыскания — точка отсчета в любом строительном проекте. Без них невозможно двигаться дальше. Об этом рассказывает руководитель организации «Геоглиф» Мария Балчугова.

Без изысканий нельзя получить разрешение на строительство, ввести в эксплуатацию объект, соответственно, наши услуги в области инженерных изысканий необходимы всем, кто связан со стройкой — от крупных застройщиков и проектных институтов до частных лиц, — подчеркивает Мария Балчугова.

Объемы строительства жилья упали, но работы меньше не стало.

— Сложная обстановка, связанная с пандемией, в этом году ударила практически по всем отраслям экономики. Затронуло это и нас, сократилось количество строительных площадок, но количество клиентов по ИЖС и бурению на воду возросло. В высвободившееся время занялись повышением квалификации, усовершенствованием лаборатории, увеличили перечень выполняемых работ, и результат не заставил себя долго ждать. Мы расширили географию работ, столкнулись с новыми интересными проектами.

Если застройщики понимают необходимость изысканий, то будущие владельцы частных домов ее осознают не до конца. Каковы риски?

— Изучив заранее особенности территории, с учетом этого выполнив инженерные изыскания, в первую очередь вы экономите свои инвестиции в строительство. Но речь идет и о безопасности, так как целью проведения работ по инженерным изысканиям является получение максимально полной

и точной исходной информации о территории, необходимой для разработок оптимальных вариантов технических и экономических решений строительства. Получение неточной или неполной информации о планируемой к застройке местности может привести к разрушению здания или сооружения.

А если использовать данные соседнего участка? Вряд ли они будут разными…

— Иногда они схожи. Но немало ситуаций, когда на соседнем участке уже совсем иная картина. Допустим, у соседа на участке отсутствует водоносный слой, а у вас он может проходить под пятном застройки.

Приведу пример из практики масштабного строительства, но он показательный. При возведении жилой высотки мы производили обследование пяти геологических выработок (пять скважин). Четыре идентичны, а пятая замоченная. Где-то в коммуникациях была течь, и в течение нескольких лет она изменила характеристики грунтов. Они стали увлажненными, со слабой несущей способностью. Если бы вовремя детально не изучили участок, то в процессе строительства были бы неприятные сюрпризы.

Какие виды услуг предоставляет ваша компания?

— Изучение условий участка строительства мы ведем комплексно. Предоставляем весь спектр услуг: геологию, геодезию, гидрометеорологию, микросейсморайонирование, экологические изыскания. Делать все в комплексе для заказчика удобнее. Если кратко, мы изучаем территорию вглубь и на поверхности, проверяем на безопасность. Разумеется, перечень исследований зависит от задач.

Также проводим бурение на воду. Определяем оптимальное место, оборудуем скважину, заказчик получает на нее паспорт, где будет указана вся информация.

При необходимости работаем в соседних регионах. Если нет возможности отправить туда нашу буровую машину, ищем технику на местах. Но в любом случае, на место отправляется наш геолог, который проконтролирует весь процесс.

У нас своя лаборатория, что значительно ускоряет все процессы. Наш основной принцип — открытость. Клиент может проверить процесс на любом этапе: приехать с геологом на участок,

в лабораторию, проследить, как обрабатываются пробы.

Почему ваш выбор пал на такую традиционно мужскую профессию?

— В школе думала, что стану психологом или юристом. Однако с детства меня тянуло ко всему новому, неизвестному. В итоге выбрала факультет, про который вообще ничего не знала: слово «кадастр» звучало как заклинание. Получила специальность инженера-землеустроителя городского кадастра. После вуза какое-то время работала в АО ТГИ «Красноярскгражданпроект» в отделе инженерных изысканий и поняла, что случайностей не бывает — мне нравится то, чем я занимаюсь. Именно там я всерьез увлеклась профессией, появилась возможность узнавать новое, расширять компетенцию. Поскольку мой профиль был ближе к геодезии, то важно было изучать и другие направления в изысканиях, такие как геология, экология. Работала на участках и в лаборатории, старалась разобраться во всем до мелочей, переняла опыт лучших специалистов.

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