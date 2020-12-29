«КрасАвиа» запускает дополнительные рейсы в Мотыгино

Авиакомпания решила увеличить частоту полетов в Мотыгино на новогодних праздниках, поскольку погода не позволяет организовать наземные перевозки в прежнем режиме.

Сейчас открыта продажа билетов на 2 января, в этот день состоится два рейса, затем по одному – 4 и 6 января. Ранее назначенные рейсы на 5 и 8 января также будут выполнены.

Цена билета (при покупке через сайт авиакомпании) – от 1990 рублей в одном направлении, багаж включен в тариф. Для пассажиров моложе 23 лет действует специальный молодежный тариф 1200 рублей.

Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, если проблемы с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом сохранятся и после новогодних праздников, «КрасАвиа» будет оперативно назначать дополнительные рейсы.