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«КрасАвиа» запускает дополнительные рейсы в Мотыгино

«КрасАвиа» запускает дополнительные рейсы в Мотыгино
Иллюстрация: пресс-служба авиакомпании

Авиакомпания решила увеличить частоту полетов в Мотыгино на новогодних праздниках, поскольку погода не позволяет организовать наземные перевозки в прежнем режиме.

#НОВОСТИ

Сейчас открыта продажа билетов на 2 января, в этот день состоится два рейса, затем по одному – 4 и 6 января. Ранее назначенные рейсы на 5 и 8 января также будут выполнены.

Цена билета (при покупке через сайт авиакомпании) – от 1990 рублей в одном направлении, багаж включен в тариф. Для пассажиров моложе 23 лет действует специальный молодежный тариф 1200 рублей.

Как отмечают в пресс-службе авиакомпании, если проблемы с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом сохранятся и после новогодних праздников, «КрасАвиа» будет оперативно назначать дополнительные рейсы.

 

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