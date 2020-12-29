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Школьников Красноярского края планируют вернуть за парты

Школьников Красноярского края планируют вернуть за парты
Иллюстрация: pixabay.com

По мнению чиновников из краевого Министерства образования, эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на это. Но строгие антиковидные меры все же сохранятся.

#НОВОСТИ
Всем школам Красноярского края рекомендовано с 11 января 2021 года вернут учеников в классы. Такое решение принято региональным Минобром.
Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс для всех учеников в стандартном формате, но с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности», — сказала профильный краевой министр Светлана Маковская.
Как в ведомстве пояснили DK.RU, меньше всего это коснется сельских школ — они продолжали работать в штатном режиме. А вот в городских очно обучались лишь учащиеся 1-4 классов, 9 и 11-х и частично 5-х классов. Теперь им можно будет вернуться. Однако следовать ли рекомендации Минобра — дело муниципалитетов.
 
В мэрии Красноярска DK.RU рассказали, что поддерживаю это решение. Однако добавили, что в школах города будет сохранено плавающее расписание, а некоторые предметы (их количество и перечень остаются на усмотрение администрации учебного заведения) останутся в онлайне.
Это сделано для того, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учащихся», — гооврят чиновники.
По данным мэрии на 28 декабря, в Красноярске болеют 39 учеников и 16 сотрудников образовательных учреждений, хотя месяц назад эти цифры были значительно больше — 144 ученика и 52 учителя.
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