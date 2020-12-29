Школьников Красноярского края планируют вернуть за парты
По мнению чиновников из краевого Министерства образования, эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на это. Но строгие антиковидные меры все же сохранятся.
Всем школам Красноярского края рекомендовано с 11 января 2021 года вернут учеников в классы. Такое решение принято региональным Минобром.
Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс для всех учеников в стандартном формате, но с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности», — сказала профильный краевой министр Светлана Маковская.
Как в ведомстве пояснили DK.RU, меньше всего это коснется сельских школ — они продолжали работать в штатном режиме. А вот в городских очно обучались лишь учащиеся 1-4 классов, 9 и 11-х и частично 5-х классов. Теперь им можно будет вернуться. Однако следовать ли рекомендации Минобра — дело муниципалитетов.
В мэрии Красноярска DK.RU рассказали, что поддерживаю это решение. Однако добавили, что в школах города будет сохранено плавающее расписание, а некоторые предметы (их количество и перечень остаются на усмотрение администрации учебного заведения) останутся в онлайне.
Это сделано для того, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учащихся», — гооврят чиновники.
По данным мэрии на 28 декабря, в Красноярске болеют 39 учеников и 16 сотрудников образовательных учреждений, хотя месяц назад эти цифры были значительно больше — 144 ученика и 52 учителя.