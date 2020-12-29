Пешеходный мост от филармонии к «Площади Мира» построят в Красноярске этой зимой

Сооружение замкнет собой центральное парковое кольцо города. Часть моста уже изготовлена и теперь дело за археологами. К тому же надо найти подрядчика для строительства.

Строительство пешеходного моста от Красноярской краевой филармонии к музейному комплексу «Площадь Мира» планируют завершить зимой 2021 года. Об этом рассказали в мэрии города.

По информации муниципалитета, на сегодняшний день завершены археологические исследования и изготовлено пролётное строение. Это обошлось бюджету города примерно в 94 млн рублей, (740 тысяч и 92,99 млн рублей соответственно).

Сейчас опубликован тендер на спасательные археологические работы на строительной площадке пешеходного перехода. Они необходимы для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия „Красноярск. Ансамбль археологических объектов Красноярский острог“», — говорят в мэрии.

Контракт, начальная стоимость которого составляет 8,9 млн рублей, заключат в феврале 2021 года. Работу планируется завершить до апреля.

Непосредственно строительство моста обойдется бюджету в 66,5 млн рублей (начальная цена). Объявление о поиске подрядчика на сайте госзакупок разместили сегодня. Подать заявку можно до 14 января.

Победитель должен будет возвести переход, длина которого, включая эстакаду и лестничный сход, составляет 71,8 м, а ширина — 6 м. Также его нужно будет оснастят пандусами и подсветкой.

Напомним, что прежний переход в этом месте снесли в 2015 году, так как он стал разрушаться.