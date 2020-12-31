В мире постковида нет разницы между человеком и его аккаунтом

Мы словно обзавелись еще одним ДНК, но уже цифровым. То, что мы оставляем после себя в одних только соцсетях, — сегодня не дебри ерунды, а может быть изучено специалистами в совершенно разных целях.

Аккаунт в «Инстаграме» сегодня легко переводится в психологический портрет человека, где отражены характер, боли и все-все ниточки.

Этот год ускорил процессы, касающиеся цифрового следа каждого. Для меня и моих коллег-профайлеров пришла новая эра, и в ней есть где разгуляться. Огромный объем материала, который раньше для анализа мы собирали по крупицам, сегодня в доступе в один клик. Заказы на профайлинг по smm-профилям — тренд, который только набирает обороты.

Эмоция и стилистика постов может рассказать об интересах и состоянии человека, а сотня-другая лайков — это код для профи, и он увидит в нем невидимое. Между человеком и его профилем в сетях в мире постковида больше нет разницы, мы слишком много следим, даже когда молчим и просто смотрим.

Цифровой след может очень точно описать человека: его характер, желания, интересы, взгляды. В 2020-м наши следы стали особенно заметны. Эксперты-профайлеры успешно изучают нас в соцсетях: они вскрывают наши особенности на основе лайков и предпочтений. Этот год виртуализировал человека/сотрудника/ партнера, и для меня как для профайлера появилось огромное количество материала для изучения и анализа. И клиенты распробовали этот новый инструмент для эффективного решения своих hr-, бизнес- или личных задач.

Каждый раз, когда вы пишете пост или лайкаете чужой, помните, что вы оставляете след, по которому будет легко определить вашу сексуальную ориентацию, понять, употребляете ли вы наркотики и насколько вы социальны.

Люди пишут и говорят не правду о себе, а то, что им представляется выгодным. На собеседовании человек прекрасно понимает, что его тестируют, и закрывается масками — это мешает определить его психологические особенности. Но профайлер не требует честности и даже включенности исследуемого в процесс. Он делает свою работу незаметно. Вы даже не поймете, что именно в тот самый момент кто-то оценивает и измеряет ваши особенности. Притворяться становится сложнее.

Профилирование по соцсетям — новый тренд 2020 года, который усилится в ближайшее пятилетие. Давать свои данные в собственных аккаунтах полезно. Это ваша заявка и способ присутствия в конкурентном поле. Ведь если у вас нет аккаунта, нет и вас.

В цифровых следах возможно распознать признаки психологических проблем. С помощью методов психолингвистики в текстах можно уловить признаки развития депрессии. Так, профайлер, проанализировав ваши посты, легко скажет: пора обратиться за помощью. По активности человека в социальных сетях можно выявить склонность к депрессии, обнаружить фрустрацию или агрессивность.

А еще на основании анализа данных в соцсетях специалист может дать четкий план, в какой профессиональной сфере эффективнее развиваться и чему учиться — такая информация поможет раскрыться и стать успешнее.

Остается принять, что мы стали жить в насквозь прозрачной среде, где каждый шаг может оказаться под чьей-то лупой. Наш цифровой след все толще, и из него все тщательнее высасывают информацию о личных качествах. Мир стремительно меняется. И возможно, нас ждет будущее, где места для тайны не останется совсем.

Нам стоит учиться устойчивости к манипуляциям. И свыкнуться с мыслью, что обманывать скоро станет не просто нехорошо, но и практически бесполезно.

Я как специалист, «читающий» людей, уверена, что эра полного оголения гораздо ближе, чем мы думаем.