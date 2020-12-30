Красноярский центр «Мой бизнес» поддержал благотворительную инициативу #МойбизнесПомогает

В преддверии нового года на своей площадке специалисты центра организовали сбор кормов и всего необходимого для животных, находящихся в красноярских приютах.

На призыв принять участие в акции откликнулись предприниматели, организации инфраструктуры поддержки бизнеса и краевой исполнительной власти.

Мы с удовольствием приняли участие в акции. Небольшое доброе дело под силу каждому и подчёркивает то важное настоящее, что есть в человеке, – рассказала Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего бизнеса Красноярского края. – Несмотря на все сложности уходящего года, инициатива нашла отклик и среди предпринимателей. Я хочу поблагодарить всё предпринимательское сообщество и пожелать благополучия и развития в следующем году».

#МойбизнесПомогает – благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с региональными центрами «Мой бизнес», предпринимательским сообществом, благотворительными и волонтёрскими организациями. Цель движения – помощь нуждающимся, поддержка одиноких пенсионеров, детей-сирот, приютов для бездомных животных. На сегодняшний день к движению присоединились более 30-ти регионов.

Благотворительные акции на площадке центра «Мой бизнес» будут проходить на постоянной основе уже в следующем году. По вопросам участия можно обращаться по телефонам 265-44-32 доб. 019 или 043.