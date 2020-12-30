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«Сыр, фрукты и овощи» — что покупали красноярцы в пандемию

«Сыр, фрукты и овощи» — что покупали красноярцы в пандемию
Иллюстрация: pixabay.com

Две крупнейшие розничные сети Красноярска — «Красный Яр» и «Командор» — рассказали о предпочтениях покупателей в 2020 году и как на них повлиял ковид.

#НОВОСТИ
В 2020 году красноярцы реже посещали розничные магазины, но при этом покупали больше. Об этом рассказали в сети гастрономов «Красный Яр».
 
Наибольшей популярностью у покупателей в этом году пользовались сыры — их продажи выросли на 18%. Также активно покупали яйца (+12%).
По данным «Командора», высок был спрос и на другие молочные продукты. В частности, молочные десерты (+35%), сливки (+23%), сливочное масло (+13%), стерилизованное молоко (+21%). А вот творог покупали на 14% реже.
В 2020 году на 25% больше продано сахара и муки, а также замороженных продуктов — пельменей, вареников, полуфабрикатов для выпечки. Большой популярностью пользовались крупы в варочных пакетах, блюда быстрого приготовления. Плюс к этому выросли продажи овощей», — говорят в компании.
В «Красном Яре» подтверждают эту тенденцию и связывают с тем, что красноярцы стали больше готовить дома, ограничив посещения кафе и ресторанов.
 
Среди фруктов наибольшей популярностью у красноярцев пользовались грейпфруты (+117%), лайм (+68%), инжир (+162%) и апельсины (+18%). А вот помело, мандарины и виноград, наоборот, стали покупать меньше.
 
Также ретейлеры отмечают возрастающий интерес красноярцев к здоровому питанию и снижение спроса на алкоголь (вино и пиво).
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