«Сыр, фрукты и овощи» — что покупали красноярцы в пандемию

Две крупнейшие розничные сети Красноярска — «Красный Яр» и «Командор» — рассказали о предпочтениях покупателей в 2020 году и как на них повлиял ковид.

В 2020 году красноярцы реже посещали розничные магазины, но при этом покупали больше. Об этом рассказали в сети гастрономов «Красный Яр».

Наибольшей популярностью у покупателей в этом году пользовались сыры — их продажи выросли на 18%. Также активно покупали яйца (+12%).

По данным «Командора», высок был спрос и на другие молочные продукты. В частности, молочные десерты (+35%), сливки (+23%), сливочное масло (+13%), стерилизованное молоко (+21%). А вот творог покупали на 14% реже.

В 2020 году на 25% больше продано сахара и муки, а также замороженных продуктов — пельменей, вареников, полуфабрикатов для выпечки. Большой популярностью пользовались крупы в варочных пакетах, блюда быстрого приготовления. Плюс к этому выросли продажи овощей», — говорят в компании.

В «Красном Яре» подтверждают эту тенденцию и связывают с тем, что красноярцы стали больше готовить дома, ограничив посещения кафе и ресторанов.

Среди фруктов наибольшей популярностью у красноярцев пользовались грейпфруты (+117%), лайм (+68%), инжир (+162%) и апельсины (+18%). А вот помело, мандарины и виноград, наоборот, стали покупать меньше.

Также ретейлеры отмечают возрастающий интерес красноярцев к здоровому питанию и снижение спроса на алкоголь (вино и пиво).