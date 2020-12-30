В Абакане установят памятник мэра на самокате

Специальная комиссия одобрила проекты памятника мэру Абакана Николаю Булакину, погибшего в прошлом году.

Скульпторы из Красноярска, Иркутска и Москвы представили восемь вариантов памятника. Один из них представляет мэра Абакана в строительной каске, другой — в поднятой в приветствии рукой, есть каноническое прочтение образа. В итоге были выбраны два памятника — классический (он будет размещен на театральной площади Абакана» и представляющий мэра прогуливающимся горожанином, в свободной одежде и с самокатом. Дело в том, что Николай Булакин не был пафосным человеком, случалось приезжал на работу на самокате. Автор фигуры с самокатом — российский скульптор Игорь Линевич-Яворский.

Добавим, в 2006 году Яворский работал над двумя красноярскими памятниками — В. П. Астафьеву и капитан-командору Н. П. Резанову, выполненного в соавторстве со скульпторами К. Кубышкиным и М. Малашенко.

Напомним, 66-летний Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 года. Глава Абакана ехал на Ford Explorer в Минусинск и почувствовал себя плохо. Потерял управление, врезался в дерево и скончался по дороге в больницу.