Студенты журфака СФУ «оцифровали» красноярские музеи

Студенты третьего и четвертого курсов Института филологии и языковой коммуникации разработали онлайн-проекты для четырех красноярских музеев и оперного театра.

Идея привлечь студентов к разработке трансмедийных проектов для местных театров, библиотек, музеев и НКО принадлежит Центру цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, программа под названием «Пространство соучастия» реализуется при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Партнёрами журналистов ИФиЯК стали музей-усадьба В. И. Сурикова, музей-усадьба Г. В. Юдина, Красноярский краевой краеведческий музей, Литературный музей имени В. П. Астафьева, а также Театр оперы и балета. Студенческие команды подготовили для них семь проектов, некоторые уже доступны красноярцам.

Например, «Россия глазами Сурикова» — интерактивная карта путешествий художника по стране. Каждая точка связана с картинами или этюдами Сурикова, в результате складывается представление о том, как места, в которых он бывал, отразились в его творчестве. Еще два проекта - Суриков. Digital биография и «Жизнь по соседству с музеем» можно найти на одной странице.

«Дело жизни сибирского библиофила» — проект, посвящённый созданию, расширению и продаже уникальной библиотеки, которую собрал красноярский купец Геннадий Юдин в начале ХХ века.

«Театр исправительных культур» — мультимедийное повествование обо всех этапах подготовки премьеры в Красноярском театре Оперы и балета. На примере оперы-фарса «Богатыри» А. П. Бородина авторы показывают закулисье спектакля: создание сценария, работу цехов, репетиции и первый показ публике.

«Красноярская республика: город-государство» — беллетризованный рассказ о полузабытой попытке создания Красноярской республики в декабре 1905 года создан совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем. Стержнем проекта является дневник собирательного персонажа-участника событий; фоном — исторические фотографии, документы, публикации прессы.

«Вселенная „Там, где нас нет“» — интерактивный путеводитель по роману красноярского писателя-фантаста Михаила Успенского создан совместно с Литературным музеем им. В. П. Астафьева.

В следующем году кафедра журналистики и литературоведения ИФиЯК планирует продолжить подобную практику и расширить варианты партнёрства, сообщает пресс-служба СФУ.