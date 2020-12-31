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Последняя отставка года. Экологическая

Последняя отставка года. Экологическая
Иллюстрация: krskstate.ru

Последняя отставка года и вторая кадровая перестановка месяца лишь в одном министерстве экологии Красноярского края.

#НОВОСТИ

Первый замминистра экологии Красноярского края Виталий Бадмаев покинул свой пост. По собственному желанию. Распоряжение об отставке было подписано 30 декабря председателем правительства Юрием Лапшиным.  

Напомним, три месяца назад от полномочий отказался министр экологии Павел Корчашкин.

В течение трех месяцев его обязанности выполнял Павел Борзых. С 14 декабря он назначен министром без приставки «врио».

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