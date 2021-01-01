Поднять градус: в России увеличились акцизы на алкоголь

Не видите повода не выпить? А зря. С 1 января в России повысились ставки акцизов на алкоголь. Как следствие — новые цены. Впрочем, не только на спиртное.

Повышение вызвано вступившими в силу нормами налогового кодекса кодекс РФ. Пройдемся по винным полкам.

Акциз на алкоголь с долей этилового спирта свыше 9% увеличивается на 4% — до 566 рублей за литр безводного спирта в подакцизном товаре.

Ставка акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно увеличилась на 3,9% — до 452 рубля за литр спирта. Акциз на сидр, пуаре и медовуху вырос на 4,5% — до 23 рублей за литр. Изменилась ставка для пива с долей этилового спирта от 0,5% до 8,6% включительно.

Акциз на пиво крепче 8,6% вырос на 4,9% и установлен в 2021 году на уровне 43 рублей за литр.

Ставка акциза для вин, фруктовых и ликерных вин повысилась на 3,2% — до 32 рублей за литр, аналогичным образом изменилась ставка для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла. Ставка акциза на игристые (шампанские) вина увеличилась на 2,5% — до 41 рубля за литр, так же выросла ставка для винных напитков.

Помимо водки, шампанского и пива подорожают сигареты. Стоимость пачки повысится на 17-20%. Это также связано с изменением акцизов вверх на 20%. Рост этого налога в Минфине объясняют целенаправленной политикой страны в борьбе с курением.

Также аналитики прогнозируют повышение цен на бытовую технику, гаджеты, одежду и обувь, лекарства отечественного производства, автомобили. В общем, жить станет в целом дороже.