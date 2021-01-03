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Итоги 2020. Наперекор общему тренду

Итоги 2020. Наперекор общему тренду
Иллюстрация: коллаж dk

Пандемия коронавируса оказала пагубное воздействие не на все сферы жизни россиян. Ряд бизнесов не только не пострадали от нее, но даже получили новый стимул к росту. Так было и с частными инвестициями

#МНЕНИЯ
Итоги 2020. Наперекор общему тренду 1
Аркадий Гветадзе, 
директор Красноярского филиала
«БКС «Мир инвестиций»
 
Этот год действительно был уникален. Это стало следствием тех вызовов, которые он поставил перед предпринимателями и обычными людьми.
 
Еще весной мы увидели усиление инвестиционной активности. К примеру, частные инвесторы стали куда чаще открывать брокерские счета. В результате на сегодня их открыто уже более 8 млн.
Конечно, с одной стороны, это связано с последствиями борьбы с Covid-19. Когда Центробанк в целях стимулирования экономики начал снижать ставку, доходность банковских вкладов ощутимо пошла вниз. Результат — инвесторы начали искать альтернативные способы размещения своих капиталов и управления ими. И первое, на что обратили внимание, — рынок частных инвестиций, так как доходность здесь куда интереснее.
 
С другой стороны, развитие инфраструктуры в целом (доступность инструментов инвестирования, новые продукты, рост предложения на рынке и т. п.) способствовала притоку частных инвесторов.
 
Итогом всего этого и стало то, что вопреки ожиданиям и прогнозам некоторых экспертов рынок частных инвестиций (как и фондовый рынок в целом) стремительно пошел вве рх, потянув за собой ряд игроков из других сфер бизнеса из числа размещавшихся на нем.
 
И эта тенденция, полагаю, сохранится и в 2021 году. Тем более что тренд на повышение доступности инвестирования сохраняется. К примеру, сегодня, чтобы стать инвестором, не нужно ехать в офис брокерской компании — все операции, от открытия брокерского счета до пополнения его и покупки финансового инструмента, можно провести в режиме онлайн, не выходя из дома. Например, открыть счет у нас можно через приложение «БКС «Мир Инвестиций»: скачайте его, пройдите несколько простых этапов открытия брокерского счета — и через мгновение вы уже частный инвестор.
 
В общем, те компании, которые в своей работе идут по этому пути, в следующем году, полагаю, будут чувствовать себя весьма уверенно. А значит, и их клиенты, что повлечет дополнительный приток частных инвестиций на рынок.
 
 
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