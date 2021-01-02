Завтра поликлиники Красноярска возобновят прием пациентов

После новогодних праздников поликлиники вновь начинают работу, но пока еще по сокращенному графику.

Как детские, так и взрослые поликлиники начнут работать с 3 января. Обратиться за помощью можно будет в период с 8.00 утра до 16.00. В первую очередь к педиатрам и терапевтам. Из узких специалистов в доступе хирурги, акушеры-гинекологи и стоматологи, есть запись на прием в онкоцентр. Также откроются перевязочные и прививочные кабинеты. Есть возможность вызвать врача на дом.

Каникулярный график не касается стационаров — они работали и работают без изменений. Как и ковидные бригады.