Красноярцев на каникулах ждет потепление

По прогнозу Гидрометцентра, следующая неделя новогодних праздников будет более приятной для прогулок и других развлечений на свежем воздухе. Однако на прогулке горожанам следует быть внимательными.

Синоптики обещают кратковременные морозы и потепление до -17 градусов. 4 января днем воздух прогреется до -21 градуса, но день будет ветреный, 3-8 м/с с порывами до 16 м/с, вторник и среда (5 и 6 января) станут самыми холодными днями недели, ночью температура воздуха ожидается не выше -33 градусов, днем около -27...-25.

А вот четверг и пятница порадуют относительным теплом – до -27…-24 градусов ночью и до -17 градусов днем. Примерно такая же погода сохранится и на выходных.

Как сообщают синоптики, неделя должна быть без осадков, с переменной облачностью и небольшим ветром. Гидрометцентр предупреждает о гололедице на дорогах, в горных районах Красноярского края до 11 января сохраняется опасность схода лавин.