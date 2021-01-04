С понедельника возьмусь: в новом году россияне обещают себе больше читать и учиться

Сервис SuperJob опросил посетителей портала, что бы они хотели поменять в своей жизни в 2021 году (кроме работы). Только 6% опрошенных ответили, что ничего менять не намерены.

У остальных участников исследования оказались обширные планы на год. Так, почти каждый третий (29%) заявил, что намерен заняться образованием и больше читать. 27% респондентов хотят в 2021 году наладить личную жизнь, столько же сообщили, что будут уделять больше времени спорту и общению с близкими. 22% хотят сосредоточиться на своих хобби и увлечениях, 20% планируют сменить место жительства.

19% опрошенных заявили, что в 2021 году хотели бы пересмотреть свое отношение к жизни и к окружающим. Поменять систему питания хотят 18% участников исследования, 17% грезят ремонтом, отказаться от вредных привычек могут 15%, 14% сообщили, что хотели бы больше отдыхать, и каждый десятый намерен поменять круг друзей.

Авторы исследования отмечают, что расстаться в вредными привычками хотят в основном мужчины, тогда как женщины заняты другими идеями: правильное питание и отношение к жизни. Люди старше 45 лет чаще говорят о необходимости уделять внимание близким, молодые люди (до 24 лет) чувствует потребность в учебе и чтении.

О смене места жительства в основном заявляют респонденты с доходом более 80 тысяч рублей, эта же категория опрошенных чаще отмечала вариант «больше отдыхать».