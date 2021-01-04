Новогодние салаты забили канализацию в Октябрьском районе

Сточными водами из забитых канализационных труб залило улицу 2-я Хабаровская, засор оказался таким сильным, что нечистоты добежали до Высотной, мимо здания администрации района.

Дорогу оперативно почистили и сделали подсыпку песком, чтобы избежать образования наледи.

Как пояснили DK.ru в КрасКоме, причиной засора стали остатки пищи, выброшенные не в мусоропровод, а в канализацию, которая для этого не предназначена. Всего с за четыре январских дня сотрудники коммунальной компании ликвидировали 77 засоров канализации твердым бытовым мусором.

Такая ситуация возникает ежегодно, несмотря на предупреждения коммунальщиков, красноярцы стабильно выбрасывают несъеденные и опасные для употребления в пищу «шубы» и «Оливье» вместо мусорного бака в унитаз.