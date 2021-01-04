Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.01
73,87
90,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

СГК возобновляет подачу тепла в дома на улице Вильского

СГК возобновляет подачу тепла в дома на улице Вильского
Иллюстрация: пресс-служба СГК

Энергетики завершили ремонтные работы на месте порыва, тепло в дома красноярцев вернется в ближайшие часы. Авария произошла утром 4 января, лопнула труба диаметром 500 мм.

#НОВОСТИ

В результате без тепла остались более 30 домов по улицам Забобонова, Вильского и Елены Стасовой, в том числе Госпиталь ветеранов ВОВ. Горячую воду в эти дома на время ремонта подвели по резервной схеме.

Чтобы заменить поврежденный участок, нашим специалистам пришлось провести довольно сложные манипуляции. Поскольку невозможно «подкопаться» под трубу, чтобы приварить ее нижний участок, наши ребята проделали «окошки» в ее верхней части и выполнили все работы через них», - рассказали в СГК.

Как пояснили DK.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, этот участок трубопровода эксплуатируется уже сорок лет, на нем проводились планово-предупредительные ремонты. Капитальный ремонт был запланирован на 2022 год, однако  компания ищет возможность заменить аварийную трубу в течение нынешнего года.

СГК возобновляет подачу тепла в дома на улице Вильского 1

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Археологи обнаружили в устье Енисея следы древних людей. Возможно, это народ сихиртяАрхеологи обнаружили в устье Енисея следы древних людей. Возможно, это народ сихиртя
  • Завтра поликлиники Красноярска возобновят прием пациентовЗавтра поликлиники Красноярска возобновят прием пациентов
  • Красноярцев на каникулах ждет потеплениеКрасноярцев на каникулах ждет потепление
  • Встать из-за стола: сложное расписание катка на ТатышевеВстать из-за стола: сложное расписание катка на Татышеве
  • Итоги 2020. Трансформация на рубежеИтоги 2020. Трансформация на рубеже
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.