СГК возобновляет подачу тепла в дома на улице Вильского

Энергетики завершили ремонтные работы на месте порыва, тепло в дома красноярцев вернется в ближайшие часы. Авария произошла утром 4 января, лопнула труба диаметром 500 мм.

В результате без тепла остались более 30 домов по улицам Забобонова, Вильского и Елены Стасовой, в том числе Госпиталь ветеранов ВОВ. Горячую воду в эти дома на время ремонта подвели по резервной схеме.

Чтобы заменить поврежденный участок, нашим специалистам пришлось провести довольно сложные манипуляции. Поскольку невозможно «подкопаться» под трубу, чтобы приварить ее нижний участок, наши ребята проделали «окошки» в ее верхней части и выполнили все работы через них», - рассказали в СГК.

Как пояснили DK.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, этот участок трубопровода эксплуатируется уже сорок лет, на нем проводились планово-предупредительные ремонты. Капитальный ремонт был запланирован на 2022 год, однако компания ищет возможность заменить аварийную трубу в течение нынешнего года.