Красноярцев обязали проходить тест на COVID-19 при въезде в Бурятию

Подобное требование распространяется еще на три города, где на сегодня зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Действовать требование будет почти до конца января.

Прилетающих в Бурятию из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Хабаровска будут в обязательном порядке тестировать на COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики.

Такое решение власти территории объясняют сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в этих территориях. Действительно, по данным сайта стопкоронавирус.рф , Москва и Красноярский край входят в десятку самых проблемных территорий по заболеваемости, занимая соответственно первое и восьмое место. Хабаровский же край и Новосибирская область расположились в этом перечне на 14-й и 29-й позиции.

Требование обязательного тестирования на ковид будет действовать до 20 января 2021 года. Анализ можно сдать прямо в аэропорту. Лабораторное исследование обещают провести совершенно бесплатно.