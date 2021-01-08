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Красноярцев обязали проходить тест на COVID-19 при въезде в Бурятию

Красноярцев обязали проходить тест на COVID-19 при въезде в Бурятию
Иллюстрация: egov-buryatia.ru

Подобное требование распространяется еще на три города, где на сегодня зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Действовать требование будет почти до конца января.

#НОВОСТИ
Прилетающих в Бурятию из Красноярска, Москвы, Новосибирска и Хабаровска будут в обязательном порядке тестировать на COVID-19. Соответствующий указ подписал глава республики.
 
Такое решение власти территории объясняют сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 в этих территориях. Действительно, по данным сайта стопкоронавирус.рф, Москва и Красноярский край входят в десятку самых проблемных территорий по заболеваемости, занимая соответственно первое и восьмое место. Хабаровский же край и Новосибирская область расположились в этом перечне на 14-й и 29-й позиции.
 
Требование обязательного тестирования на ковид будет действовать до 20 января 2021 года. Анализ можно сдать прямо в аэропорту. Лабораторное исследование обещают провести совершенно бесплатно.
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