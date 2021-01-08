Парковку у гостиницы «Колос» в центре Красноярска собираются застроить

Что именно здесь планируется возвести, пока неизвестно — муниципалитет только объявил аукцион на право аренды этого земельного участка сроком на семь лет.

Администрация Красноярска объявила аукцион на право аренды земельного участка перед гостиницей «Колос» (ул.Качинская, 65). Извещение об этом размещено на сайте мэрии.

Общая площадь участка, выставленного на торги, составляет 2 378 кв.м. Стартовая цена года аренды — 4,236 млн рублей. Срок аренды — 7 лет и 4 месяца.

Этот участок относится к территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения, объектов культуры. Его разрешено использовать в целях бытового обслуживания населения (код — 3.3). Иными словами, здесь можно размещать объекты капитального строительства, предназначенные для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

Прием заявок на аукцион уже открыт. Идет он по адресу Красноярск, ул. Карла Маркса, 75, каб. 100 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Завершится процедура 8 февраля 2021 года, а торги начнутся 12 февраля в 14:15.