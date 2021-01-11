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Более сотни километров федеральных автодорог отремонтировали в Красноярском крае за год

Более сотни километров федеральных автодорог отремонтировали в Красноярском крае за год
Иллюстрация: пресс-служба ФКУ Упрдор "Енисей"

Основная часть работ была проведена на западном направлении. Трассе до границы с Монголией в этом году досталось меньше. Везде ремонт носил капитальный характер.

#НОВОСТИ
В 2020 году в Красноярском крае было отремонтировано более 109 км федеральных автомобильных дорог. Такую информацию приводит упрдор «Енисей » (подразделение Росавтодора).
 
В общей сложности капитальный ремонт провели на восьми участках трасс Р-255 «Сибирь» (Новосибирск — Красноярск — Иркутск) и Р-257 «Енисей» (Красноярск — Кызыл — граница с Монголией)- по четыре на каждой. Самый большой объем работ — 58 км — пришелся на Р-255.
В ходе капремонта на всех участках заменили дорожную одежду, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы. Также были обустроены пешеходные переходы, тротуары и павильоны на остановках, заездные карманы.
 
Для большей безопасности дорожники обновили дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, а также на некоторых участках нанесли осевую структурную дорожную разметку.
 
В рамках ремонтов этого года также починили четыре моста — через реки Чулым, Крючиха, Листвянка и ручей Пашенов Ключ.
 
Отметим, что по сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных трассах Красноярского края снизилось на 4%.
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