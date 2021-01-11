Постновогодний график работы общепита: что можно, что нельзя

Как и обещали в правительстве региона, с 11 января кафе, бары и рестораны вернулись к прежнему графику работы. На общепитовском карантине остались только дети.

Теперь заведения вновь будут работать с 7 утра и до 23 часов вечера. Можно столоваться от рассвета до заката. Но только взрослым. Дети в возрасте до 14 лет без сопровождения родителей по-прежнему в точки общепита не пускаются. Такие же ограничения действуют на посещение детьми и подростками торговых центров.

При этом детские комнаты в ресторанах опять стали работать — с 1 по 10 января их закрывали.

Напомним, 17 декабря специальным указом губернатора заведения общепита были переведены на укороченный режим до завершения новогодних каникул. Сделано это было для того, чтобы снизить уровень пандемии. По мнению руководства региона, в вечерние часы люди начинают слишком активно общаться и заражать друг друга интенсивнее, нежели днем.