ИСС им. Решетнева получит с Главного военно-строительного управления № 9 лишь 2% неустойки

Строительная компания была генеральным подрядчиком на реконструкции и модернизации одного из производственных объектов космического предприятия, но сорвала сроки.

Компании «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» отказали во взыскании полной неустойки с Главного военно-строительного управления № 9 (ГВСУ). Такое решение принял Арбитражный суд Красноярского края.

Из материалов, опубликованных на сайте суда, следует, что между ИСС и ГВСУ в 2013 году был заключен договор на почти 6 млрд рублей, по которому строители должны были провести реконструкцию и техническое перевооружение «участков электроиспытаний, производства волноводов, малогабаритных антенно-фидерных устройств, полимерных композиционных материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения надежности и качества космических аппаратов системы ГЛОНАСС».

Работы были разбиты на несколько этапов — по годам — и закончится должны были в 2020 году. Однако в 2016-2018 годах ГВСУ не уложились в отведенные сроки, за что ИСС выставил им неустойку. Строители отклонили доводы космических инженеров. Тогда последние пошли в суд с иском к ГВСУ на 2,8 млрд рублей. Но Арбитраж не счел доводы ИСС достаточно обоснованными и удовлетворил требование компании лишь частично — присудив неустойку в 60 млн рублей.

Решение в силу еще не вступило и его еще можно обжаловать Третьем арбитражном апелляционном суде.