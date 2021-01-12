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В Красноярске отменены крещенские обряды

В Красноярске отменены крещенские обряды
Иллюстрация: Yandex

Крещенские купания запрещены из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

#НОВОСТИ

Купели в традиционных местах в этом году ставить не будут. Об этом сообщают в пресс-службе Красноярской епархии. Священнослужители считают, что массовые купания не являются обязательными, в отличие от молитвы, литургии и посещения храма на Крещение. Скорее это народная традиция, от которой можно временно отказаться.

Набрать освещенную воду можно будет в храмах с 18 по 20 января.

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