В Красноярске отменены крещенские обряды

Крещенские купания запрещены из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

Купели в традиционных местах в этом году ставить не будут. Об этом сообщают в пресс-службе Красноярской епархии. Священнослужители считают, что массовые купания не являются обязательными, в отличие от молитвы, литургии и посещения храма на Крещение. Скорее это народная традиция, от которой можно временно отказаться.

Набрать освещенную воду можно будет в храмах с 18 по 20 января.