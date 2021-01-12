В Красноярском крае сохранят коечный фонд в преддверии третьей волны COVID-19

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Михаил Родиков в интервью краевому телеканалу.

Замминистра отметил, что исключать возможность третьей волны не стоит. Решено оставить неснижаемый коечный фонд, учреждения здравоохранения укомплектованы ИВЛ и другим необходимым оборудованием. При этом в Минздраве возлагают большие надежды на массовое вакцинирование, которое начнется в конце февраля этого года. А также на иммунизацию и антитела – значительная часть населения региона уже переболела.