В Красноярском крае увеличат господдержку сельхозкооперативов

Направления поддержки останутся прежними, но увеличится сумма выделяемых на эти цели бюджетных средств. В прошлом году этой помощью воспользовалось несколько тысяч фермеров.

На поддержку малых форм хозяйствования на селе и развитие сельхозкооперации в 2021 году из бюджета Красноярского края выделят 125 млн рублей. Это на 5 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли. Эти деньги пойдут на компенсацию затрат на покупку племенных нетелей и молочных коров, а также на их содержание.

По данным ведомства, в прошлом году более двух тысяч владельцев личных подсобных хозяйств получили средства на покупку кормов для почти 9 тысяч буренок, а еще 58 фермеров приобрели на деньги казны 413 молочных нетелей.

Благодаря только этим мерам господдержки ряды кооперативов в 2020 году пополнили около 700 владельцев ЛПХ. С пяти до восьми тысяч возросло число нетелей и молочных коров в личных хозяйствах сельчан края, являющихся пайщиками кооперативов», — рассказывает глава краевого Минсельхоза Леонид Шорохов.

В этом году в реестре субъектов АПК края состоит 58 сельскохозяйственных потребительских кооперативов — это столько же, сколько было год назад, но они стали крупнее. Также в сравнении с 2019 годом возросли объемы сельхозпродукции, закупаемой кооперативами у пайщиков: почти на 10% — молока, на 7,5% — мяса, на 60% — зерна.

Добавим, что в 2021 году на содержание одной коровы сельхозкооператор сможет получить до 40 тысяч рублей в год. Затраты на покупку племенных молочных нетелей и коров для пайщиков будут компенсироваться из бюджета на 90%. Также можно рассчитывать на возмещение части затрат при покупке бычков, не достигших четырехмесячного возраста.