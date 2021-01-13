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СГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сети

СГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сети
Иллюстрация: sibgenco.online

Работы назначены на понедельник, 18 января. Энергетикам нужно отремонтировать поврежденную магистраль. В зону отключения попадают более ста жилых домов, социальные объекты и административные здания.

#НОВОСТИ

На время ремонта (с 6.00 до 20.00) подача тепла и горячей воды в Солнечный будет прекращена. Это связано с тем, что микрорайон находится на закрытой схеме теплоснабжения, то есть, подключить дома по резервной схеме не получится. Как пояснили в компании, работы назначены на 18 января именно потому, что в этот день по прогнозу гидрометцентра на улице потеплеет до -2 градусов. Это позволит быстро провести необходимый ремонт и с минимальными негативными последствиями для жителей Солнечного.

Специалисты обнаружили повреждение стенки трубопровода в районе 20 км Енисейского тракта, обследование показало, что повреждена труба под землей в районе села Шуваево.

Этот участок муниципальной магистрали диаметром 700 мм эксплуатируется более 35 лет», - рассказали в пресс-службе компании.

Точное место повреждения уже найдено с помощью акустических приборов. Специалистам предстоит откачать несколько тонн горячей воды, только потом они смогут заменить поврежденный участок трубы. Оценить реальный объем работ можно будет только после вскрытия магистрали, поэтому на всякий случай к работам готовятся резервные бригады и дополнительная техника.

Для жителей Солнечного будет работать горячая линия по телефону 8 (391) 279-49-01, оперативную информацию компания будет публиковать в своих социальных сетях.

 

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